Передача сельскохозяйственных земель общинам: какие риски скрывает новый Указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал Указ о передаче сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность объединенных территориальных общин (ОТО). "Комментарии" вместе с экспертами разбирались в позитивных сторонах и рисках данного решения.

Позитивное решение для ОТО

Эксперт "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Эллина Юрченко называет такое решение президента позитивным для сформированных в 2020 году ОТО, которые получат госземли в коммунальную собственность.

"ОТО, которые были сформированы ранее, получили больше 1,7 млн га в коммунальную собственность на протяжении 2018-2019 гг, согласно распоряжений предыдущего правительства. За эти два года они уже понемногу приводят в порядок землепользование на их территории, – напоминает эксперт УКАБ. – Однако Указом и другими соответствующими актами, скорее всего, будут переданы только сформированные и внесенные в Госгеокадастр участки. Кроме них есть еще довольно много неинвентаризированных земель – и их так просто передать не получиться. Для этого нужно принять соответствующие законы".

В частности, отмечает Эллина Юрченко, речь идет о законопроекте №2194 – очень объемном и крайне важном.

"Более года он тщательно рассматривался и согласовывался в парламенте и предусматривает передачу земель за границами населенных пунктов в коммунальную собственность территориальных громад, – поясняет эксперт. – Там есть много дерегуляционных положений в сфере землеустройства. Также урегулирован ряд проблемных моментов, связанных с вступлением в силу закона об обороте сельхозземель".

По словам Эллины Юрченко, важно, чтобы после принятия Указа президента народные депутаты не забыли о значимости указанного законопроекта и комплексно продолжили реализовывать земельную реформу. Ведь осуществить все запланированные шаги следует до начала функционирования оборота земель в июле 2021 года. Иначе рейдерства и хаоса в земельных отношениях не избежать.

"Рисковым аспектом передачи в коммунальную собственность госземель является возможность разделить ее по 2 га частным лицам на местном уровне. Поэтому мониторинг земель со стороны Госгеокадастра должен быть. Иначе вся коммунальная земля может перейти безоплатно в частные руки. А это – колоссальные убытки для государства", – резюмирует эксперт УКАБ.

Неэффективное использование земель

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает подписание данного указа событием в общем позитивным. Но есть ряд нюансов, которые настораживают эксперта.

"Безусловно, та земля, которая была и есть в госсобственности, используется зачастую неэффективно. И нонсенс, что местные громады не могли ею распоряжаться. Так что указ президента, который, по его словам, коснется более 2 млн га земли, повысит эффективность функционирования ОТО. Даст новый импульс к их развитию. Но есть ряд проблем", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

Во-первых, отмечает он, у нас процесс объединения громад еще не завершен. И есть дискриминационный момент – что будет с новыми громадами, где они возьмут землю?

Во-вторых, часть земель, которая будет передаваться в коммунальную собственность, находится в аренде. "То есть, у нас огромное количество земель с непонятными правовыми отношениями. И пока местное самоуправление реально получит возможость распоряжаться данной землей, этого ОТО может уже и не быть", – говорит эксперт.

Третий момент – то, что решение было принято сугубо под выборы.

"Даже во время сегодняшнего подписания данного указа упоминали первый вопрос в президентском опросе, который хотят провести в день выборов. Там речь о коррупции. А коррупция у нас, как известно, во многом связана с землей. Процесс инвентаризации которой еще не завершен, – напоминает Игорь Рейтерович. – Но под выборы нужно было срочно что-то показать позитивное для местных громад. Вот президент и показал, не особо вникая в тонкости, которых в земельном вопросе еще очень много".

Законность президентского Указа

Эксперт по государственному управлению, экономист-финансист Роман Головин отмечает: "Если Указ президента и может касаться земли, то только в отношении клумб на территории так называемого Офиса президента. Президент не может Указом передавать кому-либо государственную землю, как и не может давать указания Кабинету министров. Указ №449/2020 (о каких-то мероприятиях по ускорению реформ в сфере земельных отношений) не несет даже рекомендательного характера для того же Кабмина – он не определяет что надо сделать, в какой последовательности и в какие сроки. Какой издатель закона такой и закон – ни о чем".

Если говорить предметно о передаче земли громадам, то там нечего передавать, подчеркивает эксперт. Земля, отмечает он, в аренде на десятки лет у латифундистов или у местных коррупционеров (голов громад, местных депутатов или у тех, у кого они на содержании).

"Проще говоря, земля теперь безнадежно будет под контролем местных князьков, к которым относится тот же Роман Лещенко (глава Геокадастра и он же уполномоченный президента по земельным вопросам) и тот же Николай Сольский (глава аграрного комитета). Поэтому Лещенко и Сольский придумали эту схему для таких, как и они, чтобы упростить себе жизнь и окончательно контролировать сельскую местность, – подчеркивает Роман Головин. – Мало того, что красивыми лозунгами про передачу земли громадам они "убирают" государственность от людей, так они еще хотят лишить прав собственников земли распоряжаться землей. Законопроектом №2194 предусмотрено не только так называемая передача земли из государственной собственности в коммунальную, но и устанавливается запрет собственникам земли продавать землю без разрешения арендатора".

Эксперт отмечает, что с принятием проекта закона №2194 собственник земли не сможет продавать землю никому кроме как арендатору.

"То есть, Лещенко Сольскому и их друзьям – круг так называемой земельной недореформы от Зеленского замкнулся и селяне остаются еще более бесправными, чем были, – поясняет Роман Головин. – Стране нужен закон о прогрессивных земельных отношения в интересах украинцев-собственников земли, а не арендаторов и бизнесменов как сейчас. Такой проект закона (о прогрессивных земельных отношениях) уже зарегистрирован под №3208 и он предлагает как правильно (в интересах украинцев) поступать с землями государственной (общественной) собственности. Также проектом закона дается собственникам земли право разрывать договора аренды по собственному волеизъявлению – это глобальный запрос от украинцев-собственников земли".

Ранее "Комментарии" писали, что Конституционный суд отложил на неопределенный срок рассмотрение закона о рынке земли.

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