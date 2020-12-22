Передел собственности и деолигархизация в 2021 году: эксперты сделали прогноз

"Комментарии" вместе с экспертами разобрались, может ли в 2021 году на фоне последствий корона-кризиса начаться глобальный передел собственности и деолигархизация – как в Украине, так и в мире.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Возможен лишь передел собственности между украинскими и транснациональными олигархами"

По мнению политолога, эксперта Украинского института политики (УИП) Даниила Богатырева, передел собственности на средства производства в капиталистической системе, охватившей почти весь мир, это процесс перманентный.

"Какие-то транснациональные корпорации обогащаются во время кризиса, а какие-то — теряют прибыль или даже разоряются. Первыми покупаются вторые. Таким образом, собственность перераспределяется, — отмечает эксперт УИП. – Но, разумеется, это не имеет ничего общего с перераспределением богатств в пользу нищих (как тех, которые были нищими раньше, так и тех, которые обнищали в следствие "ковидного" кризиса)".

Что же до Украины, то здесь, считает Даниил Богатырев, возможен лишь передел собственности между украинскими и транснациональными олигархами. В пользу вторых, разумеется.

"Так что ожидать существенного улучшения уровня жизни большинства граждан в 2021 году вряд ли приходится. Скорее, происходить будет строго обратное", — прогнозирует политолог.

"Ведущие аналитики предсказывали нынешний мировой кризис еще несколько лет назад"

Основы для 2021-го были заложены сейчас — и следующий год не станет последним в мировом процессе перераспределения финансов и ресурсов. В этом уверен политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок.

"Попытки перераспределения очевидны и обусловлены они не только пандемией коронавируса, — считает он. – Ведущие аналитики предсказывали нынешний мировой кризис еще несколько лет назад. Причиной этому был "перегретый" фондовый рынок, огромное количество неподкрепленной денежной массы в мире. И последняя в связи с увеличением программ по поддержке населения (из-за карантина) продолжает расти бешеными темпами".

Что касается Украины, то существующая экстрактивная экономическая модель заложена еще задолго до прихода к власти "Слуг народа". А экстракция, уточняет Виталий Клочок, — это всегда перераспределение благ (экономических политических и т.д.) за счет одних в пользу другим.

"Это было сделано в начале независимости, еще во времена Кравчука и Кучмы. А дальше все президенты лишь усиливали существующую модель, — продолжает эксперт. – Речи об инклюзивности экономических предпосылок развития не ведется вообще. Накопление капитала отдельными персонами (олигархами) — общеизвестный факт. Но говорить о деолигархизации процесса не принято — из-за возможности нарушения принципа презумпции права частной собственности, распространяющегося в европейской и мировой демократической идеологии".

По словам представителя Growford Institute, это касается и наших политических институтов. Перераспределение власти за счет одних в пользу других — очевидно.

"Но как экономическая модель, так и политическая, переживают со временем крах. В историческом измерении не было примеров длительно их существования. Даже Советский Союз не выдержал тотального контроля своими вождями. Он рухнул из-за неспособности обеспечить равный доступ как можно более широким слоям населения к экономическим и политическим благам, – отмечает Валерий Клочок. — История не знает других удачных методов развития, кроме новаций и современных технологий. Мир, а с ним и Украина, неизбежно будут меняться. Вопрос лишь – с какой скоростью и как именно".

Напомним, эксперты спрогнозировали, к кому из олигархов может стать ближе Зеленский в 2021 году.

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