Передел собственности и деолигархизация в 2021 году: эксперты сделали прогноз

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Таисия Ерохина
"Комментарии" вместе с экспертами разобрались,
может ли в 2021 году на фоне последствий корона-кризиса начаться глобальный
передел собственности и деолигархизация – как в Украине, так и в мире.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
По мнению политолога, эксперта Украинского
института политики (УИП) Даниила Богатырева, передел собственности на средства
производства в капиталистической системе, охватившей почти весь мир, это
процесс перманентный.
"Какие-то транснациональные корпорации
обогащаются во время кризиса, а какие-то — теряют прибыль или даже разоряются.
Первыми покупаются вторые. Таким образом, собственность перераспределяется, —
отмечает эксперт УИП. – Но, разумеется, это не имеет ничего общего с
перераспределением богатств в пользу нищих (как тех, которые были нищими
раньше, так и тех, которые обнищали в следствие "ковидного"
кризиса)".
Что же до Украины, то здесь, считает Даниил
Богатырев, возможен лишь передел собственности между украинскими и
транснациональными олигархами. В пользу вторых, разумеется.
"Так что ожидать существенного улучшения
уровня жизни большинства граждан в 2021 году вряд ли приходится. Скорее,
происходить будет строго обратное", — прогнозирует политолог.
Основы для 2021-го
были заложены сейчас — и следующий год не станет последним в мировом процессе
перераспределения финансов и ресурсов. В этом уверен политический и
экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок.
"Попытки
перераспределения очевидны и обусловлены они не только пандемией коронавируса,
— считает он. – Ведущие аналитики предсказывали нынешний мировой кризис еще
несколько лет назад. Причиной этому был "перегретый" фондовый рынок, огромное
количество неподкрепленной денежной массы в мире. И последняя в связи с
увеличением программ по поддержке населения (из-за карантина) продолжает расти
бешеными темпами".
Что касается
Украины, то существующая экстрактивная экономическая модель заложена еще
задолго до прихода к власти "Слуг народа". А экстракция, уточняет Виталий
Клочок, — это всегда перераспределение благ (экономических политических и т.д.)
за счет одних в пользу другим.
"Это было сделано в
начале независимости, еще во времена Кравчука и Кучмы. А дальше все президенты
лишь усиливали существующую модель, — продолжает эксперт. – Речи об
инклюзивности экономических предпосылок развития не ведется вообще. Накопление
капитала отдельными персонами (олигархами) — общеизвестный факт. Но говорить о
деолигархизации процесса не принято — из-за возможности нарушения принципа
презумпции права частной собственности, распространяющегося в европейской и
мировой демократической идеологии".
По словам
представителя Growford Institute, это касается и наших политических институтов.
Перераспределение власти за счет одних в пользу других — очевидно.
"Но как
экономическая модель, так и политическая, переживают со временем крах. В
историческом измерении не было примеров длительно их существования. Даже
Советский Союз не выдержал тотального контроля своими вождями. Он рухнул из-за
неспособности обеспечить равный доступ как можно более широким слоям населения
к экономическим и политическим благам, – отмечает Валерий Клочок. — История не
знает других удачных методов развития, кроме новаций и современных технологий.
Мир, а с ним и Украина, неизбежно будут меняться. Вопрос лишь – с какой
скоростью и как именно".
Напомним, эксперты спрогнозировали,
к
кому из олигархов может стать ближе Зеленский в 2021 году.
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