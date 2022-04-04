Переход экономики на "военные рельсы": Шмигаль рассказал, что изменится в Украине

Отечественная отрасль экономики сегодня работает на "военных рельсах". По этой причине были внедрены важные на сегодняшний день реформы и изменения. Об этом в своем видеообращении отметил глава украинского правительства Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Чиновник также рассказал о шагах правительства, для бесперебойной работы экономики в это время. Они были внедрены на прошлой неделе, в частности, это:

73 млрд грн направлено в резервный фонд, чтобы оперативно обеспечить армию всем необходимым. Для этого сокращены расходы на Верховную раду, Кабинет министров и правоохранительную систему.

Полностью выплачены проиндексированные пенсионные выплаты за прошлый месяц украинским пенсионерам. Жители прифронтовых регионов получили авансом выплаты за апрель.

Удачно реализована программа социальных выплат по 6,5 тысячи гривен всем, кто остался без работы. Заявления получены от 5 млн украинцев. Подавляющая часть заявителей помощь уже получила, всем остальным средства будут перечислены на днях.

Действует программа поддержки для вынужденных переселенцев. Государство снабжает их жильем. Выделены средства предпринимателям, чтобы они нанимали переселенцев на работу.

В приложении "Действие" теперь можно предоставить информацию об потерянном во время войны жилье. Действует единый порядок подсчета нанесенного ущерба, который отслеживает 15 направлений: от имущественных потерь и инфраструктуры до потерь предприятий и в секторе экономики.

Начались весенне-полевые роботы. Теперь они проходят почти во всех отечественных регионах. Семенами, удобрением, топливом крестьяне обеспечены. Государство предоставило аграриям финансы более чем на 20 млрд грн. Кредиты получены под 0%.

Начата программа закупки продуктовых наборов, чтобы бесплатно раздавать жителям прифронтовых городов. Это –10 млн наборов. Все закуплено у украинских производителей.

Сформированы новые логистические маршруты, чтобы восстановить украинский экспорт. Создана новая инфраструктура на границе.

Более 150 тысяч представителей предпринимательства работают по новой системе налогообложения – 2% из оборота.

За последнюю неделю достигнуты новые договоренности о поддержке иностранных партнеров. Это сумма почти на 1 млрд долларов

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль рассказал, за чьи деньги будут восстанавливать города в Украине .



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