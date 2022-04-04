Переход экономики на "военные рельсы": Шмигаль рассказал, что изменится в Украине

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Лиля Воробьева
Отечественная отрасль экономики сегодня работает на "военных рельсах". По этой причине были внедрены важные на сегодняшний день реформы и изменения. Об этом в своем видеообращении отметил глава украинского правительства Денис Шмигаль.
Денис Шмигаль (фото из открытых источников)
Чиновник также рассказал о шагах правительства, для бесперебойной работы экономики в это время. Они были внедрены на прошлой неделе, в частности, это:
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