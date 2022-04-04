logo

BTC/USD

45360.93

ETH/USD

3356.50

LTC/USD

120.57

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Переход экономики на "военные рельсы": Шмигаль рассказал, что изменится в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Переход экономики на "военные рельсы": Шмигаль рассказал, что изменится в Украине

Более 150 тысяч бизнесов уже переходят на новую систему налогообложения

4 апреля 2022, 22:14
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Отечественная отрасль экономики сегодня работает на "военных рельсах". По этой причине были внедрены важные на сегодняшний день реформы и изменения. Об этом в своем видеообращении отметил глава украинского правительства Денис Шмигаль.

Переход экономики на "военные рельсы": Шмигаль рассказал, что изменится в Украине

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Чиновник также рассказал о шагах правительства, для бесперебойной работы экономики в это время. Они были внедрены на прошлой неделе, в частности, это:

  • 73 млрд грн направлено в резервный фонд, чтобы оперативно обеспечить армию всем необходимым. Для этого сокращены расходы на Верховную раду, Кабинет министров и правоохранительную систему.
  • Полностью выплачены проиндексированные пенсионные выплаты за прошлый месяц украинским пенсионерам. Жители прифронтовых регионов получили авансом выплаты за апрель.
  • Удачно реализована программа социальных выплат по 6,5 тысячи гривен всем, кто остался без работы. Заявления получены от 5 млн украинцев. Подавляющая часть заявителей помощь уже получила, всем остальным средства будут перечислены на днях.
  • Действует программа поддержки для вынужденных переселенцев. Государство снабжает их жильем. Выделены средства предпринимателям, чтобы они нанимали переселенцев на работу.
  • В приложении "Действие" теперь можно предоставить информацию об потерянном во время войны жилье. Действует единый порядок подсчета нанесенного ущерба, который отслеживает 15 направлений: от имущественных потерь и инфраструктуры до потерь предприятий и в секторе экономики.
  • Начались весенне-полевые роботы. Теперь они проходят почти во всех отечественных регионах. Семенами, удобрением, топливом крестьяне обеспечены. Государство предоставило аграриям финансы более чем на 20 млрд грн. Кредиты получены под 0%.
  • Начата программа закупки продуктовых наборов, чтобы бесплатно раздавать жителям прифронтовых городов. Это –10 млн наборов. Все закуплено у украинских производителей.
  • Сформированы новые логистические маршруты, чтобы восстановить украинский экспорт. Создана новая инфраструктура на границе.
  • Более 150 тысяч представителей предпринимательства работают по новой системе налогообложения – 2% из оборота.
  • За последнюю неделю достигнуты новые договоренности о поддержке иностранных партнеров. Это сумма почти на 1 млрд долларов
  • Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль рассказал, за чьи деньги будут восстанавливать города в Украине .


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/2391
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!