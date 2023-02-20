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Переход на секонд-хенд: россияне стали больше покупать подержанные авто

Расходы россиян на покупку подержанных автомобилей увеличились на 14% в 2022 году.

сегодня, 14:40
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Автор:

Давиденко Евгения

Россияне стали отказываться от покупки автомобилей. Так, суммарные расходы на все проданные новые и б/у автомобили сократились в прошлом году на 15%. Об этом в соцсети написал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетьманцев.

Переход на секонд-хенд: россияне стали больше покупать подержанные авто

Фото: pixabay.com

По его данным, расходы на новые автомобили в государстве-агрессоре уменьшились на 52% (до 1,5 триллиона рублей, или 20,4 млрд долларов). В то же время количество проданных новых автомобилей сократилось почти на 59%.


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Вместе с тем, расходы россиян на покупку подержанных авто увеличились на 14%.


Как пишет Гетьманцев, производство своих автомобилей в России упало до уровня 1991 года. Это объясняется тем, что западные компании остановили производство и продали заводы, а у российского автопрома за 30 лет "успешного импортозамещения" катастрофически не хватает более 80% запчастей и даже лаков и краски, подчеркивает нардеп.


Он уточнил, что в 2022 году доля подержанных авто составила почти 75% всех продаж, по сравнению с 55% в 2021 году.


"Теперь подавляющая часть российского автомобильного рынка – бюджетные "Лады" и "китайцы" для еще не сбежавшего условного "среднего класса" (цены стартуют от 2 млн. рублей). Правда, "большие надежды" в России возлагаются на возрождение в столице государства-агрессора производства легендарного "Москвича" советских времен (о "ЗИЛе" и "Чайках" пока не мечтают, бюджет не потянет столь масштабные проекты)", — сказал глава комитета. .


Ранее мы писали, что в Гааге будет создан Реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Реестр будет аккумулировать данные о вреде, который Россия принесла украинцам, бизнесу и государству.




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Источник: https://t.me/getmantsevdanil
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