Первая услуга в рамках проекта "єДозвіл": упрощенная подача декларации для бизнеса

В рамках проекта "єДозвіл" для предпринимателей введена первая услуга — представление декларации о соответствии материально-технической базы требованиям охраны труда. Если раньше на ее регистрацию через Гоструд могло уйти до пяти дней, то теперь этот процесс занимает всего несколько секунд.



Приложение "Дія". Фото из открытых источников

Благодаря разрешению предприниматели сэкономят рабочее время, которое раньше тратили на оформление и получение лицензий, выводов, деклараций и других разрешительных документов. Эти изменения будут полезны для достаточно широкого круга предпринимателей. В прошлом году такую декларацию подали более 13,2 тысяч предпринимателей, за семь месяцев этого года — почти 8 тысяч. Мы ожидаем, что такой диджитал инструмент облегчит работу бизнеса, — отметила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Декларация соответствия материально-технической базы касается предприятий, использующих тяжелое оборудование или техники. Ранее из-за ошибок в заполнении документов предпринимателям часто приходилось подавать их повторно. Теперь благодаря системе "єДозвіл" такие ошибки можно обнаружить и исправить при подаче, что устраняет риск отказа.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

Авторизоваться на портале "Дія"; Перейти к разделу "Услуги"; Найти и выбрать услугу "Е-Предприниматель"; Заполнить и подписать заявление для регистрации декларации.

Напомним, что решение о запуске разрешения правительство приняло 5 июля 2024 года. Первоначально планируется цифровизация девяти наиболее популярных разрешений и лицензий.

Напомним, по итогам 17-й волны программы "Собственное дело" в 2024 году 39 ветеранов и их партнеры получили гранты на общую сумму 19 миллионов гривен для открытия или развития бизнеса. В общей сложности государство выделило 500 миллионов гривен для поддержки участников боевых действий и их семей.

