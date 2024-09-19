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Первая услуга в рамках проекта "єДозвіл": упрощенная подача декларации для бизнеса

Проект "єДозвіл" работает как часть комплекса электронных услуг "е-Предприниматель" на портале "Дія"

19 сентября 2024, 17:53
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Амбарцумян Анна

В рамках проекта "єДозвіл" для предпринимателей введена первая услуга — представление декларации о соответствии материально-технической базы требованиям охраны труда. Если раньше на ее регистрацию через Гоструд могло уйти до пяти дней, то теперь этот процесс занимает всего несколько секунд.

Первая услуга в рамках проекта "єДозвіл": упрощенная подача декларации для бизнеса

Приложение "Дія". Фото из открытых источников

Благодаря разрешению предприниматели сэкономят рабочее время, которое раньше тратили на оформление и получение лицензий, выводов, деклараций и других разрешительных документов. Эти изменения будут полезны для достаточно широкого круга предпринимателей. В прошлом году такую декларацию подали более 13,2 тысяч предпринимателей, за семь месяцев этого года — почти 8 тысяч. Мы ожидаем, что такой диджитал инструмент облегчит работу бизнеса, — отметила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Декларация соответствия материально-технической базы касается предприятий, использующих тяжелое оборудование или техники. Ранее из-за ошибок в заполнении документов предпринимателям часто приходилось подавать их повторно. Теперь благодаря системе "єДозвіл" такие ошибки можно обнаружить и исправить при подаче, что устраняет риск отказа.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  1. Авторизоваться на портале "Дія";

  2. Перейти к разделу "Услуги";

  3. Найти и выбрать услугу "Е-Предприниматель";

  4. Заполнить и подписать заявление для регистрации декларации.

Напомним, что решение о запуске разрешения правительство приняло 5 июля 2024 года. Первоначально планируется цифровизация девяти наиболее популярных разрешений и лицензий.

Напомним, по итогам 17-й волны программы "Собственное дело" в 2024 году 39 ветеранов и их партнеры получили гранты на общую сумму 19 миллионов гривен для открытия или развития бизнеса. В общей сложности государство выделило 500 миллионов гривен для поддержки участников боевых действий и их семей.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/yedozvil-dlia-biznesu-stala-dostupna-persha-posluh
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