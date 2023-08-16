Первое судно пошло на прорыв российской блокады

Немецкий контейнеровоз Joseph Schulte стал первым торговым судном, которое вышло из Одессы по временному коридору, открытому Украиной после выхода России из так называемой "зерновой сделки". Об этом сообщают "Комментарии".

Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из Одессы по временному коридору

"Контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса и движется установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины", — написал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, Joseph Schulte находился в порту Одесса с 23 февраля 2022 г., он вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту – более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием. Как отмечает министр, коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации.

Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию (IMO).

Последний раз судно выходило в рамках Зерновой сделки 16 июля из порта Одесса. После срыва зерновой сделки, Российская Федерация прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта. В своем устном обращении Владимир Путин заявил о готовности заместить украинское зерно российским. Как на коммерческой, так и бесплатной основе.

В результате международного давления Россия заявила о готовности вернуться в зерновую сделку, но при соблюдении ряда ее условий. Среди которых — подключение к системе SWIFT "Россельхозбанка" и допуск на международный рынок российского аммиака.

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