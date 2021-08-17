Первый вице-премьер Любченко и глава Госфинмониторинга Черкасский могут быть причастны к потерям бюджета на десятки миллиардов - СМИ

Члены Совета нацбезопасности и обороны — первый вице-премьер Алексей Любченко и глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский — совместно могут быть причастны к многомиллиардным “скруткам” налога на добавленную стоимость, пишет "UBR"

Алексей Любченко - фото из открытых источников

Наличие скруток накануне признал действующий глава ГФС Вадим Мельник. Черкасский уже является фигурантом уголовного дела о “скрутках” на 79 млрд грн. Любченко ранее обвинили в нанесении ущерба госказне на сумму не менее 30 млрд грн.

Издание напоминает, что ключевым бенефициаром схемы “скруток”, объемы которых оцениваются на уровне до 60 млрд грн. в год, СМИ называют первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко. Когда он возглавлял налоговую службу в 2020-2021 году по “карантинному” постановлению правительства, то не только не остановил, но и якобы стимулировал потоки нелегальных транзакций.

Согласно обнародованным данным временной следственной комиссии Верховной рады, убытки от скруток за время пребывания Любченко на посту с мая по декабрь 2020 составили 19,6 млрд грн, а по информации СМИ, еще 12,4 млрд грн. — это “скрутки” за январь — май 2021 года при участии более 1300 компаний из самых различных отраслей.

Издание отмечает, что эти объемы вывода в тень неуплаченных налогов почему-то “не замечает” Госслужба финансового мониторинга. Ее с 2014 года бессменно возглавляет Игорь Черкасский, который до этого уже занимал эту должность в 2008 – 2010 году.

"Именно при его каденции, как утверждают старожилы налоговой службы, “скрутки” стали обыденным явлением, ведь Госфинмониторинг якобы системно закрывает глаза на схемы уклонения от уплаты налогов, хотя все махинации хорошо видны в системе госорганов. Сегодня Черкасский входит в состав Совета нацбезопасности и обороны", — пишет издание.

“В отличие от Любченко, который с приходом к власти Партии регионов в 2010 году лишь продолжил свой бурный карьерный рост, Черкасский формально уходил на этот период в тень. Но, как утверждается, якобы активно консультировал властную верхушку по вопросам теневой экономики. В том числе, в перечень консультируемых попадал и действующий на тот момент глава Госфинмониторинга, и руководство налоговой службы, в которое входил и Любченко”, — говорится в материале.

"На рынке есть мнение, что цена молчания руководителя столь уважаемого органа может колебаться в пределах 1% от суммы замалчиваемых объемов злоупотреблений", — добавляют журналисты.

“Нынешние объемы скруток, которые вменяют Любченко, могут быть сопоставимы с “привычными” для Черкасского оборотами. Однако, как утверждают участники “рынка”, в этот раз первый вице-премьер заручился поддержкой непотопляемого главы Госфинмониторинга еще и якобы с прицелом на будущее, чтобы иметь надежного “партнера” для финансовых махинаций после назначения на пост премьер-министра. Впрочем, в правоохранительных органах накопилось уже достаточно много вопросов и к Любченко, и к Черкасскому, поэтому судилось ли этой команде дальше успешно сотрудничать, будет понятно уже вначале осени”, — говорится в статье.









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