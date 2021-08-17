Первый вице-премьер Любченко и глава Госфинмониторинга Черкасский могут быть причастны к потерям бюджета на десятки миллиардов - СМИ

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Станислав Молчанов
Члены Совета нацбезопасности и обороны — первый вице-премьер Алексей Любченко и глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский — совместно могут быть причастны к многомиллиардным “скруткам” налога на добавленную стоимость, пишет "UBR"
Алексей Любченко - фото из открытых источников
Наличие скруток накануне признал действующий глава ГФС Вадим Мельник. Черкасский уже является фигурантом уголовного дела о “скрутках” на 79 млрд грн. Любченко ранее обвинили в нанесении ущерба госказне на сумму не менее 30 млрд грн.
Издание напоминает, что ключевым бенефициаром схемы “скруток”, объемы которых оцениваются на уровне до 60 млрд грн. в год, СМИ называют первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко. Когда он возглавлял налоговую службу в 2020-2021 году по “карантинному” постановлению правительства, то не только не остановил, но и якобы стимулировал потоки нелегальных транзакций.
Согласно обнародованным данным временной следственной комиссии Верховной рады, убытки от скруток за время пребывания Любченко на посту с мая по декабрь 2020 составили 19,6 млрд грн, а по информации СМИ, еще 12,4 млрд грн. — это “скрутки” за январь — май 2021 года при участии более 1300 компаний из самых различных отраслей.
Издание отмечает, что эти объемы вывода в тень неуплаченных налогов почему-то “не замечает” Госслужба финансового мониторинга. Ее с 2014 года бессменно возглавляет Игорь Черкасский, который до этого уже занимал эту должность в 2008 – 2010 году.
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