Пинчук, Коломойский, Порошенко: кто из них остался в Украине и как помогает стране

Блицкрига у президента России Путина в Украине не вышло – в первую очередь, потому что дорогу российским оккупантам перегородили ВСУ и украинский народ, который бросился отважно защищать свою землю. При этом немало наших соотечественников задавались вопросом, как включились в оборону Украины самые богатые люди, которые зарабатывают очень и очень приличные деньги в нашей стране, которая теперь практически каждый день разрушается. Издание "Комментарии" проанализировало, что за эти 24 дни войны было известно о Викторе Пинчуке, Игоре Коломойском и Петре Порошенко.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Виктор Пинчук

Последнее, чем прославился миллиардер, зять президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук – это своей колонкой для "The Wall Street Journal", где в материале под названием "Украине нужно больше чем сострадание Запада, чтобы победить Россию" олигарх отметил, что риски бездействия для Запада еще больше, чем риски поставки самолетов и оружия Украине. Бизнесмен призвал страны Запада предоставить Украине самолеты и больше оборонительного оружия для защиты своей территории.

По информации ряда СМИ, Виктор Пинчук последний раз был в Украине 23 февраля, присутствуя в Офисе президента на встрече с президентом Владимиром Зеленским, после чего за несколько часов до российского вторжения он улетел в Лондон, где и находится по сей день.

О том, как Пинчук помогает давать бой агрессору в Украине в сети информации практически нет. Но есть данные от Forbes Украина о том, что в апреле 2021-го состояние Пинчука оценивалось в 2,5 млрд долларов. В феврале 2022 – 2,6 млрд долларов. А в марте 2022 года этот показатель снизился до 1,9 млрд долларов.

Правды ради нужно сказать, что Фонд Виктора Пинчука вместе с промышленной компанией "Интерпайп" все-таки включился в поддержку украинской армии. Закупаются средства индивидуальной защиты для военных и сил территориальной обороны. По запросу передаются им горючее, трубы, металл, бетонные блоки, плиты, гвозди, посуда, строительные материалы, канцтовары, термобелье и другое.

На территории предприятий Виктора Пинчука в Днепре, Новомосковске и Никополе обустроили 18 временных укрытий, где укрывается более 8500 человек.

Игорь Коломойский

О бизнесмене Игоре Коломойском практически ничего не слышно. По информации почетного президента "Днепра-1" Юрия Березы, Коломойский не покинул пределы Украины, когда началась война. Он находится в Днепре, где якобы занимается помощью обороне страны.

Также неделю назад информацию о том, что Игорь Коломойский находится в Украине подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Поговаривают, что бизнесмен остается в Украине во время боевых действий не столько из любви к Украине, сколько, потому что он фигурирует в расследовании американского ФБР по поводу возможного вывода средств из "ПриватБанка", а потому не покидает страну, чтобы не быть экстрадированным в США. Большинство самолетов, которые использовали представители неформальной группы "Приват", согласно данным публичных онлайн радаров, на момент закрытия Украиной неба остались в аэропортах Киева и Днепра.

Портал "Комментарии" пока не нашел никакой информации о помощи армии или гражданам в военное время от бизнесмена Игоря Коломойского. Вполне может быть, что такая информация будет обнародована позже.

Что касается состояния Игоря Коломойского, то по данным Forbes Украина в апреле 2021-го оно оценивалось в 1,8 млрд долларов, в феврале 2022 – 1,8 млрд долларов. В марте 2022 – 1,1 млрд долларов.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская Солидарность", бизнесмен Петр Порошенко с первых дней войны активно присутствует в соцсети. Он пытается проявлять свои дипломатические способности, практически ежедневно общаясь с западными дипломатами, СМИ и требуя усиления санкций против верхушки Кремля и лично Путина.

На официальной страничке в сети Петр Порошенко выставляет фото, подтверждая, что он находится в Киеве и всячески помогает местной теробороне.

По данным "5 канала", Петр Порошенко занимается обеспечением подразделений терробороны столицы и области. В частности, 7 марта он передал батальону "Скиф" пулеметы ПКМ "Покемон", автоматы, а также рации, снаряжение и теплую зимнюю форму. Информации о проектах корпорации "Roshen" пока нет.

Петр Порошенко заявил, что он предложил план по достижению мира в Украине. Порошенко отметил, что направил свои предложения и Президенту Зеленскому, а также представил его западным союзникам, в частности Президенту ЕНП Дональду Туску.

Что касается состояния Петра Порошенко, то по данным Forbes Украина состояние Порошенко в апреле 2021 года оценивалось в 1,6 млрд долларов. В феврале 2022 – 1,6 млрд долларов. А в марте 2022 – снизилось до 0,7 млрд долларов.



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