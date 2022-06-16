"План Маршала": сколько средств может предоставить США для поддержки Украины

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине финансовую помощь Украине для финансирования расходов правительства в рамках Плана Маршала в размере 1,5 млрд долларов каждый месяц. Об этом пишет Голос Америки.



Джо Байден, фото из Twitter/krymrealii

Такое заявление сделал чиновник Отдела по Европе и Евразии в департаменте США Дерек Гоган. Во время выступления чиновник подчеркнул, что Штаты выделили Украине миллиард долларов для бюджета. По его словам, по 1,5 миллиарда долларов в месяц будет выдаваться Украине следующие четыре-пять месяцев. Финансирование для Украины – это самые большие суммы для одной из стран Европы со времен реализации Плана Маршалла после Второй Мировой войны.

Общая сумма финансовой помощи Украине составляет 53,6 млрд долларов, такие решения были приняты в 2022 году после начала полномасштабной войны с россией.

По словам чиновника Государственного департамента США, Штаты определили две цели, которые имеет это финансирование. В краткосрочном периоде средства должны наполнить украинский бюджет и предотвратить дефицит; обеспечить социальные нужды, в том числе продовольственную безопасность, поддержку граждан; финансировать соцвыплаты, реабилитационной помощи людям, пострадавшим от войны; помощь пограничникам и правоохранителям; финансовая поддержка расследования военных преступлений россии.

В долгосрочной перспективе финпомощь имеет цель поддерживать экономику Украины в возобновлении сбора поступлений, поддержать проведение демократических реформ, стимулировать инвестирование в частный сектор; покрыть затраты на энергетическую диверсификацию и восстановление критической инфраструктуры; обеспечить безопасность и военную поддержку.

Также США вовлекают в поддержку Украины союзников и европейских партнеров.



“Наши усилия по поддержке Украины, преодолению последствий этой войны изменили курс этого конфликта и укрепили отношения с партнерами и союзниками. Вопреки планам Путина этот конфликт активизировал европейскую демократию. И не только европейские, но и большинства стран мира. Это не было бы возможным без тесного сотрудничества США, союзников и партнеров, когда мы возглавляем глобальные усилия, чтобы россия понесла ответственность, и чтобы предоставить Украине безопасность и экономическую и гуманитарную помощь. Они рассчитывали, что война будет скорой и закончится капитуляцией Украины, впрочем, украинский народ продемонстрировал чрезвычайную устойчивость”, — сказал Дерек Гоган.

Как писал портал "Комментарии", специалисты рассказали о миграционных тенденциях в связи с войной в Украине, определили, сколько миллионеров еще могут уехать из нашей страны и куда перевозят свои бизнесы и богатство. Об этом сообщается в отчете Henley Global Citizens Report.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!