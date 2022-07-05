План восстановления Украины Fast Recovery: что он включает и какие результаты ожидаются

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После уничтожения украинских населенных пунктов российской армией, деоккупации от российских захватчиков перед государством и народом стоит задача наладить там жизнь, восстановить дороги, коммуникации, построить новые дома, заведения социальной сферы – построить лучшее и современнее, более комфортное и безопасное для населения.

Поэтому Офис президента подготовил и презентовал Recovery план оперативного восстановления социальной инфраструктуры Украины с 15 национальными программами, картой разрушений, предыдущим бюджетом и предложениями для инвесторов. Этот план представлен на конференции в Швейцарии.

5 июля идет ознакомление делегатов с предложениями правительства Украины. Министр Алексей Чернышев представил План регионального восстановления и развития. Украина разделена на четыре группы регионов: фронтовые, опорные, тыловые и деоккупированные.

В этом плане – Децентрализация 2.0, обновленное многоуровневое управление, обновленная региональная политика, прозрачное восстановление с ориентацией на человека, а также восстановление, строительство временного жилья, увеличение количества социального жилья, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, уменьшение выбросов и переработка мусора.

Fast Recovery в первую очередь ориентирован на возобновление работы критически важной поврежденной в результате боевых действий инфраструктуры, для этого необходимо более 17 млрд долларов.

На деоккупированных территориях повреждено 40 000 объектов: это и 400 школ, и 300 садов, и 300 больниц, объекты ЖКХ и жилье.

Готовится долгосрочный проект восстановления и трансформации Украины после войны с учетом принципов безопасности, технологичности, экологичности, "зеленых" технологий, безбарьерности, прозрачности, развития экономики, повышения благосостояния населения.

Предварительная оценка ущерба от российских ударов — более 700 млрд долларов.

Ожидается, что за 10 лет произойдет ежегодный рост реального ВВП на 7%, с 2023 по 2025 год планируется получить финансирование 350 млрд долларов, с 2026 по 2032 год — 400 млрд долларов.



Как писал портал, Швейцария и Австрия согласились инвестировать в "зеленые" технологии и цифровое развитие. Австрия заинтересована в обмене с Украиной опытом цифровизации услуг и нашим приложением Действие, в частности. А также готова помочь нам с восстановлением поврежденной интернет-инфраструктуры, – подчеркнул Михаил Федоров.

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