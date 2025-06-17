Плохой предвестник для экономики Украины: почему 2025 год может стать переломным

Несмотря на войну, экономика Украины в последние годы демонстрировала устойчивость к многочисленным вызовам. Однако в настоящее время она подает тревожные сигналы, одним из которых стало существенное замедление розничной торговли. Аналитики просветительского проекта "Цена государства" сделали предупреждение о будущем украинской экономики.

Розничная торговля в Украине резко замедлилась сигнализируя об изменении состояния экономики

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году украинская экономика удерживалась на плаву благодаря активному частному потреблению. В 2023 году оно выросло на 4,8% год, а в 2024 году еще на 6,6%.

Эксперты "Цены государства" объясняют, что высокие выплаты военнослужащим и возобновление кредитования домохозяйств держали потребительскую активность на высоком уровне, а экономика получала импульс для умеренного роста.

Розничный товарооборот и кредит домашним хозяйствам

Розничный товарооборот служил барометром этой активности, который в последние два года преимущественно демонстрировал двузначные темпы роста. В 2023 году розничный товарооборот вырос на 13,4%, а в 2024 году – на 15,6%. Однако данные за первый квартал 2025 настораживают, ведь рост замедлился до 4,8%.

"Это еще не падение, что, конечно, хорошая новость, но на фоне стремительного роста номинальных зарплат (+24,1% г/г за 1кв. 2025 года) и кредита домохозяйств (+22,7% г/г) такое резкое замедление частного потребления — четкий негативный сигнал", — указывают эксперты.

Аналитики проекта подчеркивают, что "национальный кэшбек" не оправдывает возлагаемых на него надежд. Кроме того, "экономическое чудо супер-устойчивости" Украины держалось на ежегодных многомиллиардных вливаниях помощи от международных партнеров, которые подходят к своему завершению уже к концу этого года.

"Хороших новостей у нас для вас нет. Экономической политикой в стране никто серьезно не занимается. А "золото Полуботка"… то есть замороженные российские валютные резервы так и не подвезли. Поэтому на горизонте у нас виднеется касса, где, по словам Коломойского, мы все заплатим свой счет", — заключает просветительский проект.

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