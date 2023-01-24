Почему бизнес без интереса смотрит на Украину – что на Западе ждут от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи Национальной ассоциации палат США. Перечислив зверства России, акцентировал на необходимости поддерживать Украину. Среди прочего, призвал к сотрудничеству представителей всех сфер бизнеса: вооружения и обороны, строительства, связи, аграрной сферы, транспорта, IT, банков, медицины. И подчеркнул, что после войны американский бизнес может стать локомотивом глобального экономического роста. Как оцениваете такого рода обращения и тезисы? Как сделать экономическую поддержку, которая оказывается и будет оказываться Украине, более эффективной? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Деньги. Фото: из открытых источников

Нужны конкретные действия власти, чтобы получить финансовую, военную, моральную поддержку со стороны прогрессивного мира

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич рассуждает так:

"Бизнесовый мир сейчас фактически не имеет границ. Печально, если руководство Украины этого не понимает. Американский, европейский, японский, китайский бизнес, в первую очередь, получает информацию от внутрипредпринимательских источников. При коммуникации с украинскими бизнесменами. И те же представители бизнеса в США прекрасно знают, что в Украине процветает коррупция, фискализация, преследование предпринимательства, "схематоз". Что у нас "мутят" с НДС, блокируют налоговые накладные. Что враг бизнеса – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, остается для власти священной коровой, несмотря на многочисленные обращения предпринимателей с просьбой лишить его возможности уничтожать нас как класс".

По мнению эксперта, когда тот же американский бизнес видит всё это, никакие обращения Зеленского к нему не помогут. Если и подействуют, то в короткой перспективе, пока вокруг украинского президента создана некая аура героизма.

"Без конкретных действий, без смены фискальной, налоговой, общегосударственной политики по отношению к бизнес-инициативам, без реальной борьбы с коррупцией, мы не сможем получить той финансовой, военной, моральной поддержки со стороны прогрессивного мира, какую могли бы. Важны результаты. А разговорам уже никто не верит", – констатирует Сергей Доротич.

Для эффективного развития после восстановления Украине нужна новая либеральная налоговая система и изменения в Бюджетное законодательство

Экономический эксперт Даниил Монин признался:

"Считаю эти обращения лидера Свободного Мира – Владимира Зеленского – адекватными и своевременными. Запад надо заранее готовить, что Украина станет местом, где может быть подъем мировой экономики в общем масштабе".

В то же время, продолжает эксперт, важно понимать, что Украина нуждается не только в перепостройке гражданской инфраструктуры государства, но и в глобальной перестройке экономической среды. Которая сейчас, отмечает Дании Монин, зиждется на принципах недоверия к предпринимателю, излишнем контроле и вмешательстве чиновников в бизнес, ренте за несоблюдение бесчисленных правил, то и дело добавляемых в законодательство или правительственные постановления.

"Для более эффективного восстановления и развития после восстановления Украине нужна новая либеральная налоговая система и изменения в Бюджетное законодательство в ракурсе передачи денег и ответственности для восстановления и развития экономики сразу в местные бюджеты, – считает эксперт. – Коррупция тут может быть очень большая, поэтому я бы вообще двигал западные деньги на восстановление, минуя украинский бюджет и чиновников. Украина должна выставлять приоритеты. А деньги и операционное управление следует возложить на Запад. Заодно посмотрим на его эффективность".

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