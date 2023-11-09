Почему бюджет на 2024 год так и не стал бюджетом войны: кому решили урезать, а кому добавить

В четверг, 9 ноября, Верховная Рада Украины проголосовала за принятие госбюджет-2024 во втором чтении и в целом. Как оцениваете сам факт голосования и собственно главный финансовый документ страны, в котором, как уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль, практично 50% расходов пойдет на оборону та безопасность Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Бюджет-2024

Госбюджет 2024 года получился, как всегда

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко поделился таким комментарием:

"ВРУ приняла госбюджет на 2024 год, который по структуре доходов и расходов никоим образом не похож на бюджет воюющей страны. Это – типичный бюджет мирного времени, где несколько больше по сравнению с предыдущими годами идет на финансирование потребностей Министерства обороны. Если сравнить их с расходами на МВД, национальную полицию, национальную гвардию, прокуратуру, ГБР, БЭБ, НАБУ и другие правопринуждающие органы (именно так, потому что охрана прав – это прерогатива судов), то окажется, что расходы на оборону сопоставимы с расходами на противодействие админправонарушениям, уголовным проступкам и уголовным преступлениям. Что довольно странно, потому что никакой "армии преступников" или стремительного и значительного (то есть, в разы по сравнению с мирным временем) роста преступности в Украине нет. А численность населения, за счет вынужденных мигрантов, сократилась на четверть. Логично было бы пропорционально сократить расходы на вышеперечисленные ведомства, но этого не произошло".

Наибольшей статьей расходов госбюджета является возврат и обслуживание внутренних и внешних долгов, отмечает Юрий Гаврилечко. Эта статья превышает показатель прогнозируемого уровня доходов общего фонда Госбюджета 2024, подчеркивает он, акцентируя, что никакого шага в направлении отказа от обязательств или даже простой реструктуризации долгов Минфином сделано не было.

"В этом бюджете не сокращено, по сравнению с предыдущими, финансирование ни по какому направлению, не критически важному или полностью непричастному к обороне или обеспечению функционирования государство во время войны. Законом о бюджете в очередной раз, в нарушение ряда решений Конституционного Суда Украины, которые принимались с 2002 года, в заключительных положениях вносятся изменения в другие законы", – подчеркивает эксперт.

В общем, констатирует он, госбюджет 2024 года получился, как всегда: бессмысленным, бестолковым, направленным на всё сразу – и ни на что напрямую. То есть позволяющим зарабатывать чиновникам и заставляет терять всех добросовестных налогоплательщиков. В этом он не хуже и не лучше предыдущих госбюджетов, по меньшей мере, этого столетия, заключает Юрий Гаврилечко.

Не сокращено ни одно министерство, ни одна инспекция

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович с сожалением отмечает, что новый бюджет так и не стал бюджетом войны. По его мнению, тот факт, что на оборону страны направляется всего 50%, наглядно демонстрирует приоритеты нашего государственного аппарата.

"Мы видим увеличение расходов на поддержание именно госаппарата. Это и силовые структуры, и БЭБ, и прокуратура, и суды. Когда у нас такой острейший дефицит дронов, противодронового оборудования, минометов, бронемашин — опять половина бюджета уходит на мирные цели. А это значит, что война затянется. Это не бюджет войны, не бюджет победы. Несмотря на то, что президент Зеленский, главком Залужный дали понять, что ситуация на фронте сложная, что война переходит в крайне опасную для нас позиционную, мы продолжаем бездумно выбрасывать деньги на ветер", – отмечает эксперт.

У нас население, продолжает он, уменьшилось на миллионы, а расходы на госаппарат остаются сумасшедшим, количество чиновников – как и в мирное время.

штаты фискальных и регуляторных органов лишь раздуваются. Это значит, что вскоре "маскишоу", разного рода инспекторы пойдут по предприятия с новыми вымогательствами — за новыми взятками". "Не сокращено ни одно министерство, ни одна инспекция, – акцентирует Павел Себастьянович. – Напротив, такое впечатление, что под принятие абсолютно антипредпринимательского закона о возобновлении проверок

Ощущение от нового бюджета – мрачные, признался эксперт. Похоже, наш госаппарат не осознаёт, что мы второй год – в полномасштабной войне.

"Крайне опасная тенденция. Россияне явно не собираются останавливаться. А мы, увы, не собираемся вкладывать больше в свою обороноспособность", – констатирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — что станет главной проблемой на пути к членству Украины в ЕС: стоит ли опасаться Венгрии.



