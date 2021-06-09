Почему Донбасс на грани экологической катастрофы

Признаков экологической катастрофы на оккупированном Донбассе очень много, но украинских и международных экспертов не допускают к мониторингу ситуации в ОРДЛО. Об этом журналисту "Комментариев" рассказал глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.



Шахта "Юнком". Фото из открытых источников

Из-за затопления шахты "Юнком" на оккупированной территории Донецкой области существует угроза попадания радиации в подземные воды. В 1979 году на этом предприятии произошел ядерный взрыв. Шахты Донбасса по обе стороны линии разграничения связаны гидрологическими связями — когда на оккупированной территории перестают откачивать воду, она попадает в грунтовые воды шахт, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Какое состояние экологии на Донбассе сейчас в связи с тем, что радиация из шахты "Юнком" на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области может попасть в грунтовые воды, "Комментарии" спросили у главы Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

"На неподконтрольной территории работает только миссия ОБСЕ. Мы проводили встречу с представителями. Позиция ОБСЕ — она не сопровождает на неподконтрольную территорию ни одну, ни другую сторону, а только собственными силами обследуют, поэтому попасть [украинским и международным] экологам или экспертам пока нет возможности. И это касается не только этого объекта, это по многим объектам в "серой" зоне. Признаков экологических катастроф большое количество", — сказал Малеваный.

По его словам, пока Государственная экологическая инспекция Украины отслеживает экологическую ситуацию на оккупированном Донбассе с помощью космической съемки.

"Сегодня мы мониторим только за счет запросов в Национальное космическое агентство — мониторим за счет космической съемки", — добавил Малеваный.

Директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус сообщил "Комментариям", что власти региона предлагали утвердить совместный состав рабочей группы для обследования шахты "Юнком", но этот вопрос до сих пор не решен в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Мы еще в 2015 году предлагали в Минске привлечь экологов, которые могли бы быть "с той" стороны, не с подконтрольной, и сделать совместный выезд на этот объект. Но наши предложения остались до сих пор не услышанными", — отметил Натрус.

Почти три года назад оккупационные власти в ОРДО прекратили откачку воды на шахте "Юнком" из радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва. Из-за этого радиация попала в горизонты питьевой воды, заявлял глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в Совете безопасности ООН в феврале 2021 года.

С начала боевых действий на Донбассе МАГАТЭ не может проверять шахты на оккупированных территориях, где используется ядерный материал. Украина направила запрос в РФ по мониторингу экологической ситуации, но он до сих пор без ответа. Попадание радиации из шахты "Юнком" грозит отравлением питьевой воды не только в Украине, но и соседним странам, считают экологи.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на оккупированной территории Луганской области в 2020 году затопили две шахты — "Новопавловская" и "Миусинская".

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