Почему канадские инвестиции не работают в Украине и при чем здесь Коломойский

В Украине зажимают честный канадский бизнес, который готов вкладывать миллионы в нашу экономику. О такой проблеме и о том, как отпугивают принципиальных инвесторов, рассказал в Facebook депутат Киевского городского совета, председатель фракции "Голос" Григорий Маленко.

Игорь Коломойский (фото из открытых источников)

В сообщении избранник сетует на то, что в нашей стране много времени уходит на самоуничтожение, а не на реальную борьбу с теми, кто блокирует развитие Украины.

В качестве примера, Григорий Маленко приводит неудачную историю развития канадского бизнеса в Украине, в частности, в городе Никополе. Канадцы вложили немалые инвестиции в энергетический бизнес и построили в этом городе солнечные электростанции. Строили бы и дальше в Украине. Неприятности начались на ровном месте.

По словам председателя фракции "Голос" в Киевсовете, владелец Никопольского ферросплавного завода Игорь Коломойский отключил от электросетей целую сеть солнечных станций TIU Canada в Никополе.

"Хозяин Никопольского ферросплавного завода Игорь Валерьевич считает, что это все его вотчина — и западному бизнесу с его честным правилам здесь не место", — говорит Григорий Маленко.

Станцию отключили от электросети в марте 2020 года.

"Владельцы НЗФ утверждали, что Никопольский ферросплавный должен осуществить определенный ремонт, замену электролиний. Однако с тех пор, как наша электростанция была отключена в марте 2020 года, они не проводили никаких ремонтов", — рассказывает депутат от партии "Голос".

Говорит, что продолжаются суды за судами, представители энергетического бизнеса из Канады, которые еще недавно планировали расширять свой бизнес в Украине, сейчас говорят, что новых солнечных станций строить не будут.

Григорий Маленко призывает коллег-депутатов, в том числе, и в Верховной Раде, обратить внимание на ситуацию, которая больно бьет по репутации Украины перед западным миром.

Ранее, выступая выступая в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов" Президент Зеленский заявил, что впервые за годы независимости, вместо обещаний, они перешли к реальным действиям, отправив в Раду закон о борьбе с олигархами. Ведь те накапливают незаконный капитал и тратят его на продвижение своих интересов. Они решали, что кому смотреть и кто по каким тарифам должен платить. Президент подчеркнул, что политические партии, судьи, СМИ и другие все должны работать без олигархического капитала.

"Мы хотим страну работающих законов, конкурентной экономики, независимых СМИ, открытых свобод. Именно поэтому я сделал первый шаг, считаю, что он важен, чтобы демонтировать определяющее влияние олигархов на будущее украинского государства", — заявил Зеленский.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, поможет ли заочный арест Дубилета в расследовании дела "Приватбанка". По словам политических экспертов, это четкий сигнал о том, что идет постепенное наступление на прежних владельцев, акционеров банка.





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