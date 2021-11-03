Российское энергетическое давление на Европу становится всё более явным. Очередная перчатка в лицо – сообщение, что "Газпром" отказался от бронирования дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины с января по сентябрь 2022 года. Эксперты уверены, что это делается для продавливания скорейшего запуска "Северного проекта-2", который подтверждает статус не экономически выгодного проекта, а энергетического оружия.

Почему мы входим в новый мир и что делать Украине - фото из открытых источников

Почему мир вновь оказался на точке перелома и как следует действовать Украине? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко.

Как меняли мировую экономику в прошлом веке

Мир, по словам эксперта, сейчас находится в точке перелома. Снова.

"Подобное уже было в 70-х, – напоминает Артем Петренко. – Тогда закончился период послевоенного роста мировой экономики и "золотые 60-е". В 1971 году Никсон отказался от Бреттон-Вудской валютной системы и отвязал доллар от золота. Затем в результате сговора мировых элит резко взлетели мировые цены на нефть. Поводом стала Война судного дня, когда коалиция арабских государств внезапно напала на Израиль в октябре 1973 года. В ответ на помощь Израилю арабские нефтяные страны ввели эмбарго на поставки нефти в ключевые развитые страны. Эти события кардинально изменили мировую экономику".

В результате, отмечает эксперт, добыча на многих месторождениях в США и Европе стала рентабельной, что кардинально снизило зависимость стран Запада от ОПЕК. Вырос мировой спрос на доллар, арабские нефтедоллары прокачивались через западные банки и выдавались в виде кредитов странам третьего мира под требования МВФ перекраивать свои экономики под нужды транснациональных корпораций.

"В сумме с внедрением новых производных финансовых инструментов (деривативов) за последующие 20 лет произошла невероятная финансоализация мировой экономики. Количество долларов в мировом обращении выросло в 25 раз. В 1971 году 90% международных финансовых сделок относились к реальной экономике, а 10% были спекулятивными. К середине 90-х уже около 95% сделок стали спекулятивными, с ежедневными потоками, превосходящими общие резервы семи крупнейших индустриальных держав более чем на один триллион долларов в день", – поясняет Артем Петренко.

Что происходит сейчас

Сегодня мы пребываем в похожей переломной ситуации, уверяет замдиректора INTENS.

Эксперт поясняет:

"Ключевые мировые корпорации за последние два десятилетия уже вложили огромные ресурсы в новые технологии, которые пока не дают желаемого эффекта. Мировая экономика находится в тупике – печатать триллионы долларов для оживления экономики уже стало невозможным, а процентные ставки стали отрицательными и никак не стимулируют рост. И элиты западных стран снова нашли хороший повод – глобальное потепление. На его базе была достигнута глобальная сделка Green Deal. Уже в ближайшем будущем все страны мира будут обязаны ускоренно переходить на "зеленые технологии". А если не смогут – придется платить огромные пошлины за право продавать свои товары. Проще говоря, все будут обязаны покупать именно те технологии, в которые мировые элиты уже вложили огромные средства. А если у вас не будет средств – это ваши проблемы".

В ближайшие два десятилетия все это сделает миллиарды людей на Земле намного беднее, прогнозирует Артем Петренко. Ведь большинству не будет доступен тот уровень жизни, который мы имеем сегодня.

"Германия как один из лидеров этого процесса уже включила в сделку Россию – как поставщика необходимых ресурсов. В первую очередь – газа для производства "зеленого" водорода, – поясняет эксперт. – Именно поэтому Германия так проталкивает запуск "Северного потока-2". И именно поэтому Европа ничего не может сделать с манипуляциями России с ценами на газ. К тому же высокие цены на газ и нефть выгодны ключевым мировым энергетическим и химическим гигантам, которые давно вкладывали деньги в так называемые "зеленые технологии". Теперь возобновляемая энергетика становится снова прибыльной".

Что делать Украине

Украине, уверен Артем Петренко, давно пора заниматься собственной экономикой.

"Главная задача нашей власти – комплексно развивать промышленность и энергетику на основе современных технологий и кардинально увеличивать количество новых отраслей (т.е. общую сложность экономики) и уровень добавленной стоимости. Только внедрение передовых импортных и развитие собственных технологий даст нам возможность выжить и занять достойное место в новом мире", – резюмирует эксперт.

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