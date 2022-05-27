Почему на прилавках продается дорогая соль из-за границы и что с другими солеварнями в Украине

В Украине возник дефицит соли из-за того, что война остановила работу ГП "Артемсоль". С прилавков исчезла продукция, кроме этого, ее стоимость очень выросла, а на полках появилась соль из-за границы. Но, оказывается, что в Украине есть солеварни не только на Донбассе, но и на западной Украине, которые просто пришли в упадок. Об этом пишет львовский активист Антон Лягушкин.

Активист убежден, что вместо соли из-за границы на полках супермаркетов могла быть соль из Украины, которую производит ГП "Солевыварочный Дрогобычский завод".

"Монополия — это всегда опасно. Из-за того, что ГП "Артемсоль" фактически остановило свою работу из-за боевых действий, прогнозируют потребность в завозе в Украину соли из-за границы. На полках супермаркетов уже появилась поваренная соль из Турции. В то время, соль, изготовленную в Дрогобыче на Львовщине, очень редко можно встретить в магазинах и супермаркетах. В основном, на полках была соль из Донецкой области. Только недавно соль из Дрогобыча появилась в супермаркетах. Ее производством занимается ГП "Солевыварочный Дрогобычский завод"", – написал Лягушкин.

Оказывается, что в западной Украине есть немало солеварен и месторождений, которые могли бы обеспечить потребность в соли.

"Замечу — добыча соли в г. Дрогобыче Львовской области ведется с начала нашей эры. По одной из версий название Галичина происходит именно от греческого названия соли — "гальц", "галит". Дрогобычская солеварня, как говорит ее сайт, действует с 1390 года. Есть версии, что первая солеварня в Дрогобыче действовала уже в 1250. Кроме Дрогобыча, на Львовщине соль издавна добывали также в Закарпатье. Месторождения соли есть в Тячевском районе — обнаружено около 10 диапировых куполов каменной соли. Наиболее перспективны Солотвинский и Тереблянский, и Александровские диапиры с одноименными месторождениями соли",- убежден активист. В Украине добычу соли развивали только на Донбассе, в то время как на западе Украины аналогичные предприятия приходили в упадок. Даже после этого Россия в 2014 пыталась захватить Донбасс.

Денис Шмигаль "Как случилось так, что во времена независимой Украины развивали добычу соли только на Донбассе, в то время как на западе Украины аналогичные предприятия приходили в упадок — вопросы к украинским правительствам. Вопрос диверсификации добычи пищевой соли в Украине должен активно решаться после 2014 года, когда на части территории Донбасса была образована террористическая группировка Л/ДНР... Но, как оказалось, это было "не ко времени". Надеюсь что сейчас, ради продовольственной безопасности правительствообратит внимание на необходимость развития производства поваренной соли на западе Украины, в частности, в Дрогобыче. По-моему, лучше поддержать украинского производителя, чем закупать соль за границей" — убежден Лягушкин. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, можно ли было избежать дефицита соли и когда проблема будет решена.



Дефицит соли в Украине (фото из открытых источников)

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