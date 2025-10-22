Почему половина женщин к 2030 году будут одинокими и без детей

К 2030 году почти половина женщин от 25 до 44 лет останутся одинокими и без детей. Такой прогноз сделали аналитики Morgan Stanley, называя это одной из величайших социальных трансформаций 21 века.

Половина женщин к 2030 году будут одинокими и без детей. Фото из открытых источников

Как показывает исследование, 45% женщин трудоспособного возраста решат не создавать семью или отложить брак и материнство на неопределенный срок. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составил 41%. Причины таких изменений состоят в новых приоритетах женщин, экономической независимости и переоценке традиционных ролей.

"Сегодня женщины вносят значительно больший вклад в доход домохозяйств и остаются главными покупателями. Их влияние выросло по характеру и масштабу", — отмечает аналитик Morgan Stanley Лорен Кассель.

Рост числа одиноких женщин уже влияет на мировую экономику. Эта группа тратит больше на моду, уход за собой, путешествия, рестораны и технологии. Экономисты прогнозируют, что спрос в этих сегментах будет только расти.

Не считая того, отложение материнства может иметь социальные последствия. Все больше женщин сосредотачиваются на образовании, карьере и личном развитии, а не на традиционной роли матери. Это может изменить подходы государств к политике занятости, декретным отпускам, уходу за детьми и гибкому рабочему графику.

Эксперты также отмечают, что такие изменения способствуют уменьшению гендерного неравенства, ведь компании, внедряющие политику равного представительства, показывают на 3,1% более высокие финансовые результаты, чем остающиеся консервативными.

В итоге общество переходит к новой эпохе, когда большая часть женщин выбирают карьеру и самодостаточность, формируя новую модель экономики и социальных отношений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зарплата украинских женщин в IT меньше, чем у мужчин.

Также "Комментарии" писали о самых богатых женщинах мира. Кто они, чем занимаются и каким состоянием владеют.