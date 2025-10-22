Чому половина жінок до 2030 року будуть самотніми та без дітей

До 2030 року майже половина жінок віком від 25 до 44 років залишаться самотніми та без дітей. Такий прогноз зробили аналітики Morgan Stanley, називаючи це однією з найбільших соціальних трансформацій 21 століття.

Половина жінок до 2030 року будуть самотніми та без дітей. Фото з відкритих джерел

Як показує дослідження, 45% жінок працездатного віку вирішать не створювати сім’ю або відкласти шлюб і материнство на невизначений термін. Для порівняння, у 2018 році цей показник становив 41%. Причини таких змін полягають у нових пріоритетах жінок, економічній незалежності і переоцінці традиційних ролей.

"Сьогодні жінки роблять значно більший внесок у дохід домогосподарств і залишаються головними покупцями. Їхній вплив зріс за характером і масштабом", — зазначає аналітик Morgan Stanley Лорен Кассель.

Зростання кількості самотніх жінок уже впливає на світову економіку. Ця група витрачає більше коштів на моду, догляд за собою, подорожі, ресторани та технології. Економісти прогнозують, що попит у цих сегментах буде лише зростати.

З іншого боку, відкладення материнства може мати соціальні наслідки. Все більше жінок зосереджуються на освіті, кар’єрі та особистому розвитку, а не на традиційній ролі матері. Це може змінити підходи держав до політики зайнятості, декретних відпусток, догляду за дітьми та гнучкого робочого графіка.

Експерти також зазначають, що такі зміни сприяють зменшенню гендерної нерівності, адже компанії, які впроваджують політику рівного представництва, показують на 3,1% вищі фінансові результати, ніж ті, що залишаються консервативними.

У підсумку, суспільство переходить до нової епохи, коли велика частина жінок обирають кар’єру та самодостатність, формуючи нову модель економіки й соціальних відносин.

