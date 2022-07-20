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Почему правительству не удалось убедить иностранных партнеров вкладывать деньги в Украину - мнение эксперта

"Лугано" было обречено на провал

сегодня, 11:35
Автор:

Денис
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При подходе, который продемонстрировала Украина в Лугано, привлечение инвестиций было обречено на провал. Об этом заявил руководитель по экономическим реформам офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук во время дискуссии "Экономика Украины во время войны с Россией" на портале "Комментарии"

Почему правительству не удалось убедить иностранных партнеров вкладывать деньги в Украину - мнение эксперта

Конференция в Лугано. Фото из открытых источников

На вопрос о том, почему правительству не удалось убедить иностранных партнеров вкладывать деньги в Украину, Романчук ответил следующим образом:

"Техническое задание давал Гетманцев. Он собирал документы и наработки 24 групп. Потом он вместе с Ермаком делали тот "кирпич" на две с половиной тысячи страниц. Этот документ похож на список "хотелок" разных ведомств, министерств, структур, которые сумели дойти со своими предложениями. Это не стратегия развития, не видение страны, не учет стартовых условий. Это просто дайте денег и мы их освоим. При такой организации процесса не могло получиться иначе. Эта работа с самого начала была обречена на провал, если речь шла о том, чтобы говорить о привлечении 750 млрд. долларов", — Романчук. 

Романчук заявил, что данный подход не имел ничего общего с инвестиционными решениями и рассказал, о чем, по его мнению, нужно было говорить, чтобы достичь успеха. 

"Профессиональные люди понимают, что нужно говорить о монетарной политике, фискальной политике, управлении активами, условиях работы инвестиций. Про все эти вещи, которые действительно важны, а поскольку этого ничего не было, а правительство исходит из того, что до войны было хорошо, то естественно "Лугано" было обречено на провал. Тут никогда не было полноценного диалога бизнеса, власти и ученого сообщества. Юристы, хорошие менеджеры сделали документ, чтобы на самом деле отвлечь внимание от главного вопроса, который должен сегодня интересовать правительство и всех — дайте оружие для того, чтобы мы как можно быстрее закончили войну", — считает Романчук.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5IhqyyMp42I&t=1214s
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:08

Допомагати треба роботами, а ні грошима - які просто розкраде гетманцевщіна через фірми-прокладки, а документи підроблять. Те ж саме, треба буде робити і Росії - замість грошових репарацій - роботи. Російські будівельники зможуть працювати вахтовим методом, так само будуть створені робочі місця на підприємствах на Росії, будуть заробляти транспортники. Так буде і ефективно і економічно - частка грошей повернуться на Росію у вигляді податків, в тому числі з зарплат громадян Росії, які будуть відбудовувати Україну - буде рости на Росії внутрішній попит. Головне, буде на 50% дешевше і, відповідно менше грошей буде потрібно. Тому що корумпована верхівка України не зможе розікрасти-з'яреськіти. Зла на язик (як зуби у дракона Комодо - раз вкусив, не загоюється ніколи) УПА-пропаганда не зможе століттями знущатись - як вони обдурили і обікрали нерозумних москалів.


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