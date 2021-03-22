Незаконные поставки товаров из ОРДЛО: эксперты рассказали, кому это выгодно

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Светлана Шкурупий
Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен ужесточить борьбу с незаконным перемещением товаров, включая контрафактные табачные изделия, из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, особое внимание будет уделено предприятиям, которые работают на территории "Л/ДНР". Нашему изданию эксперты рассказали, почему подобная незаконная деятельность процветает и как с этим бороться?
фото: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что подобное незаконное перемещение через линию разграничения процветает, потому что выгодно людям, которые принимают решения.
По его мнению, вопрос незаконного перемещения товаров (включая контрафакт) через линию разграничения не следует выносить на заседание СНБО. Эксперт уверен, что при наличии админресурса и политической воли можно навести порядок. Вопрос лишь в том – нужно ли это тем, кто принимает решения.
Украинский государственный служащий высшего ранга, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины, экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко акцентирует:
По словам Анатолия Макаренко, следует говорить о незаконном перемещении товаров ВНУТРИ СТРАНЫ.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич рассказал о сложностях решении проблемы с контрабандой сигарет в Украине.
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