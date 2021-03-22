Незаконные поставки товаров из ОРДЛО: эксперты рассказали, кому это выгодно

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен ужесточить борьбу с незаконным перемещением товаров, включая контрафактные табачные изделия, из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, особое внимание будет уделено предприятиям, которые работают на территории "Л/ДНР". Нашему изданию эксперты рассказали, почему подобная незаконная деятельность процветает и как с этим бороться?

фото: Д. Романюк/Comments.ua

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что подобное незаконное перемещение через линию разграничения процветает, потому что выгодно людям, которые принимают решения.

"Это возможно только с молчаливого согласия представителей СБУ, МВД, ВСУ, Минобороны. Без связки этих составляющих подобное перемещение невозможно. Власть в данном случае, если начнет разбирательство, рискует выйти сама на себя, выстрелив себе в ногу. К сожалению, в секторе нацбезопасности у нас находятся люди, которые не способны адекватно оценивать обстановку, объективно реагировать на нее и принимать соответствующие решения", — говорит Олег Стариков.

По его мнению, вопрос незаконного перемещения товаров (включая контрафакт) через линию разграничения не следует выносить на заседание СНБО. Эксперт уверен, что при наличии админресурса и политической воли можно навести порядок. Вопрос лишь в том – нужно ли это тем, кто принимает решения.

Украинский государственный служащий высшего ранга, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины, экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко акцентирует:

"Каждому, кто дает и будет давать комментарии на тему "контрабанды" из так называемых "ЛНР" и "ДНР", рекомендую изучить статью 201 Уголовного Кодекса, где дано определение этому термину. А именно, "Контрабанда — перемещение через ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ Украины..." и дальше по тексту. Мы что, уже признали наличие таможенной границы между временно оккупированной территорией и, собственно, суверенной страной? Не надо путать понятия и создавать правовые коллизии. Чтобы не сказать грубее".

По словам Анатолия Макаренко, следует говорить о незаконном перемещении товаров ВНУТРИ СТРАНЫ.

"Исходя из этой отправной точки, надо создавать нормативные порядки и правила, принимать необходимые запреты и возможные разрешения", — подчеркивает он.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич рассказал о сложностях решении проблемы с контрабандой сигарет в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!