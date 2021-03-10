Контрабанда сигарет в Украине: эксперт рассказал о сложностях решения проблемы

Доля контрабандных сигарет на рынке Украине постоянно растет, а нелегальная продукция помогает развиваться теневой экономике и стимулирует коррупцию. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич рассказал, что мешает решить эту проблему.

Борьба с контрабандой (фото из открытых источников)

Аналитик говорит, что простых решений в борьбе с контрабандой сигарет нет, потому что имеется несколько составляющих проблемы.

"Есть контрабанда сигарет из Украины. Это — колоссальные объемы, — уверят Игорь Тышкевич. — Только на табачных акцизах и налогах ЕС в 2018 году терял около 10 млрд евро, в 2019-м – порядка 12-13 млрд евро. Из этого количества около 10% — это украинская контрабанда".

Эксперт рассказал, что в Украине действует много подпольных и полуподпольных фабрик, поэтому рынок контрафакта огромный.

"В открытом доступе есть реестр оборудования, которое предназначено для производства сигарет. Так вот, официально используется не более 20%. А большинство оборудования работает через посредников у фирм-однодневок. Конфисковать такое проблематично. Наивно полагать, что его просто поставили, чтобы стояло. И все же, по документам фирмы-однодневки ничего не производят. Нашим фискальным органам это почему-то не кажется подозрительным", — отметил Игорь Тышкевич.

Эксперт обращает внимание еще на такой момент: если ты знаешь примерный расход табачного сырья на одну сигарету, то можешь за счет статистики импорта табачного сырья, представить, сколько производится сигарет.

"Но попытки поставить соответствующий импорт под контроль, блокируются, в том числе в ВР. Соответствующая нормативная база до сих пор не создана, хоть идеи выносили 3-4 раза за последние 10 лет. Почему? Вопрос риторический", — считает Игорь Тышкевич.

По его словам, есть и вопросы касательно механизмов переправки нелегальных сигарет за границу.

"Статистика задержаний показывает, что схема "пиджаки" (когда провозят сигареты на себе), а также переправка табачных изделий с помощью квадракоптеров, занимают не более 10-12% от общих объемов контрабанды. Основной механизм – фуры, жд-транспорт, баржи, в том числе в Дунайском коридоре. Причем расследования начинаются лишь после того, когда в Украину приходят соответствующие сигналы с Запада", — подчеркивает аналитик.

Есть и ввозная контрабанда сигарет, когда часть идет транзитом через нас, часть – оседает в Украину. Задействованы, как правило, Беларусь (на ЕС), а также контрабандный треугольник Молдова-Приднестровье-Бессарабия.

"Еще направление — самое больное и неприятное – это территория т.н. "ДНР" и "ЛНР". Действует, как минимум, три табачные фабрики. Одними из основных потребителей этой продукции являются жители Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областей и подконтрольной правительству части Донбасса. Суммарный объем сепаратистских сигарет на нашем рынке – 12-21%. Это минимум 300 миллионов долларов в год. За счет такой контрабанды государство Украины фактически финансирует терроризм", — считает Игорь Тышкевич.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, что табачный рынок Украины перенасыщен "черной" и "серой" продукцией.

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