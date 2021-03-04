Перенасыщен «черной» и «серой» продукцией: эксперт о табачном рынке в Украине

Доля рынка нелегальных сигарет в Украине продолжает увеличиваться, а это негативно отражается на экономике страны и приносит ей серьезный ущерб. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал нашему изданию о том, кто в Украине контролирует качество сигарет и как можно противодействовать развитию рынка фальсификата и контрабанды.

Рынок сигарет в Украине / Фото: istock

"За качество сигарет изначально отвечает производитель. Он декларирует, что качество сигарет — на каком-то определенном уровне. В случае необходимости, проверяет то, что декларирует производитель, контролирующий орган в лице Госпродпотребслужбы (Государственная службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей)", — отметил эксперт.

Также Максим Несмиянов отметил, что контрафактные сигареты или те, которые попали в Украину из-за рубежа, значительно ниже в цене, поэтому их активно скупают.

"Когда в очередной раз выросли цены на табачную продукцию, мы увидели привычную картину. В местах общественного пользования, там, где массово проходят люди, появились раскладки с сигаретами. Это или контрабанда (с Молдовы, с Беларуси) или контрафакт. Однозначно они дешевле того, что, к примеру, продается в супермаркете. Причем существенно дешевле – на 20-30%", — подчеркнул исполнительный директор Союза потребителей Украины.

По словам эксперта, с нелегальным сегментом табачного рынка в Украине нужно бороться и делать это должна полиция.

"Интересно, что государство и далее собирается поднимать акциз на табачные изделия. Но, похоже, не собирается бороться с контрабандной и подделанной продукцией. Я не знаю, на чем основана такая логика. Но привести она может к тому, что официальные производители вынуждены будут сворачивать производство, потому что украинский рынок перенасыщен "серой" и "черной" продукцией, за которую не платятся налоги, а лишь — "правильным" людям — их процент с продаж", — подытожил Максим Несмиянов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман рассказал о том, какие налоговые инициативы, связанные с рынком табачных изделий, рассматривает Верховная Рада.

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