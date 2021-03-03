Снижение акциза на ТИЭН в Украине: как будет меняться цена, - ответ эксперта

Согласно утвержденной поправке №55 к проекту закона № 4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)", с 1 апреля темпы роста акциза на табачные изделия для электронного нагревания (ТИЭН) хотят снизить.

акциз на ТИЭН в Украине (фото из открытых источников)

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман рассказал нашему изданию о том, какие налоговые инициативы, связанные с рынком табачных изделий, рассматривает Верховная Рада.

При доработке проекта закона №4278, принятого парламентом 27 января текущего года в первом чтении, депутатами профильного комитета (в ходе подготовки документа ко второму чтению) 25.02.2021 года подано ряд учтенных правок, в том числе и правки по акцизам:

1) перенос на полгода очередного 20% повышения специфических ставок акцизного налога с табачных изделий, табака и его промышленных заменителей, а также поднятие минимального акцизного налогового обязательства с табачных изделий — с 1 января на 1 июля 2021 года;

2) понижение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) на период 2021-2024 гг.:

- на 42 процента в 2021 году – с 1456,33 до 1025,79 грн за 1000 штук;

- на 30 процентов в 2022 году – с 1747,60 до 1343,79 грн за 1000 штук;

- на 19 процентов в 2023 году – с 2097,12 до 1760,36 грн за 1000 штук;

- на 9 процентов в 2024 году – с 2516,54 до 2306,07 грн за 1000 штук.

Следует учитывать, что специфический акцизный налог на табачные изделия для электрического нагрева с 1 января 2021 года был поднят с 347,63 грн до 1456,33 грн за 1000 штук или в 4,2 раза (Закон 446-IX от 16.01.2020 года).

Табачные изделия для нагревания признаны в ряде западных стран, включая США, продуктами пониженного вреда. Курение вредит здоровью, но если курильщик не может бросить, то использование продуктов для нагревания для него менее вредно, чем сигареты. Например, регулятор в США (FDA) считает на основе научных исследований, что полный переход от курения классических сигарет к использованию системы нагревания табака значительно снижает воздействие вредных и потенциально вредных веществ на организм человека.

В случае принятия поправок данный вид продукции будет способствовать снижению потребление классических сигарет в 2021-2022 годах, что является важным с точки зрения общественного здоровья и нагрузки на систему здравоохранения и позитивным, по мнению экспертов.

Отметим, что группу депутатов обвинили в лоббировании интересов представителей табачной индустрии, поскольку они поддержали поправку к законопроекту №4278 авторства Давида Арахамии, которой предлагается снизить акциз на табачные изделия для нагрева на 30%. По подсчетам специалистов, если поправка будет принята, бюджет недополучит около 3 млрд гривен в этом году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что общественные активисты считают, что снижение акциза на 30% на сигареты для iqos и glo с 1 апреля 2021 создаст недопустимы налоговые льготы для табачной компании "Филипп Моррис Интернешнл".

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