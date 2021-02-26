Активисты предупредили, что из-за снижения акцизов на ТИЭН бюджет может потерять до 3 миллионов гривен

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Станислав Молчанов
Снижение акциза на 30% на сигареты для iqos и glo с 1 апреля 2021 приведет к потере бюджетом 3 млрд грн ежегодно и создаст недопустимы налоговые льготы для табачной компании "Филипп Моррис Интернешнл". Об этом заявляют в ОО "Жизнь".
ТИЭН
Также в общественной организации отмечают, что сегодня украинское законодательство позволяет свободно продавать такие табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) детям, а снижение акциза на них сделает такие сигареты более доступными.
В ОО "Жизнь" напоминают, что 25 февраля по обращению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия Комитет по вопросам финансов налоговой и таможенной политики внес поправку №55 к законопроекту №4278 "Касательно налогообложения товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях)". Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части снижения акциза на 30% на сигареты для iqos и glo с 1 апреля 2021 года.
Общественные активисты также назвали последствия, к которым может привести принятие законопроекта №4278 с поправками:
- Госбюджет в 2021 году недополучит около 3 млрд грн от акциза на ТИЭН. Зато за счет этих средств возрастут доходы табачных компаний. Согласно расчетам Киевской школы экономики и Vox Ukraine, с учетом следующих лет преференциального налога для сигареты iqos и glo потери госбюджета составят десятки миллиардов гривен.
- Табачные изделия для нагрева легально продаются детям и несовершеннолетним. Снижение акциза на ТИЭН способствовать ценовой доступности табачных изделий для детей и увеличению распространенности курения.
Отмечается, за период с 2019-го до 2020 года курение iqos и glo среди молодежи 18-30 лет возросло в 4 раза.
Согласно результатам опроса КМИС, 67% украинцев поддерживают повышение налогов на ТИЭН ради того, чтобы снизить динамику распространенности курения.
В частности, в исследовании ВОЗ указано, что не существует оснований для налогообложения ТВЕН по более низкой ставке, чем сигареты, ведь здесь также присутствует табак. По данным активистов не существует подтверждений тому, что ТИЭН менее вредные, чем сигареты.
Ранее "Комментарии" писали, почему не стоит курить электронные сигареты.
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