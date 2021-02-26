Активисты предупредили, что из-за снижения акцизов на ТИЭН бюджет может потерять до 3 миллионов гривен

Снижение акциза на 30% на сигареты для iqos и glo с 1 апреля 2021 приведет к потере бюджетом 3 млрд грн ежегодно и создаст недопустимы налоговые льготы для табачной компании "Филипп Моррис Интернешнл". Об этом заявляют в ОО "Жизнь".



ТИЭН

Также в общественной организации отмечают, что сегодня украинское законодательство позволяет свободно продавать такие табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) детям, а снижение акциза на них сделает такие сигареты более доступными.

В ОО "Жизнь" напоминают, что 25 февраля по обращению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия Комитет по вопросам финансов налоговой и таможенной политики внес поправку №55 к законопроекту №4278 "Касательно налогообложения товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях)". Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части снижения акциза на 30% на сигареты для iqos и glo с 1 апреля 2021 года.

Общественные активисты также назвали последствия, к которым может привести принятие законопроекта №4278 с поправками:

- Госбюджет в 2021 году недополучит около 3 млрд грн от акциза на ТИЭН. Зато за счет этих средств возрастут доходы табачных компаний. Согласно расчетам Киевской школы экономики и Vox Ukraine, с учетом следующих лет преференциального налога для сигареты iqos и glo потери госбюджета составят десятки миллиардов гривен.

- Табачные изделия для нагрева легально продаются детям и несовершеннолетним. Снижение акциза на ТИЭН способствовать ценовой доступности табачных изделий для детей и увеличению распространенности курения.

"Снижение акцизного налога на ТИЭН и создание преференций для определенного вида табачных изделий противоречит ст. 4 Закона №2899-IV, определяет "приоритетность политики в сфере здравоохранения по сравнению с финансовыми, налоговыми и корпоративными интересами субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с табачной промышленностью", — заявляют в ОО "Жизнь".

Отмечается, за период с 2019-го до 2020 года курение iqos и glo среди молодежи 18-30 лет возросло в 4 раза.

"Впервые за 10 лет в Украине возобновилась динамика роста распространенности курения среди молодых женщин и мужчин. Снижение акциза на ТИЭН на 30% сделает еще больше молодых украинцев курильщиками. Уже сейчас каждый пятый украинский ребенок в возрасте 13-15 лет употребляет табачные изделия или электронные устройства для курения. А в результате употребления табачных изделий в Украине ежегодно умирает 85 000 у краинцев - это 233 человека каждый день!" — указывают в заявлении активисты.

Согласно результатам опроса КМИС, 67% украинцев поддерживают повышение налогов на ТИЭН ради того, чтобы снизить динамику распространенности курения.

"Снижение акциза на ТИЭН на 30% продвигается отдельными политиками под давлением табачной корпорации "Филип Моррис", которая является импортером табачных изделий для электрического нагрева для устройств IQOS в Украине. Вмешательства и давление табачной индустрии на формирование налоговой политики защиты людей от курения является грубым нарушением статьи 5.3 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, ратифицированной Украиной", — предупреждают в ОО.

В частности, в исследовании ВОЗ указано, что не существует оснований для налогообложения ТВЕН по более низкой ставке, чем сигареты, ведь здесь также присутствует табак. По данным активистов не существует подтверждений тому, что ТИЭН менее вредные, чем сигареты.

Ранее "Комментарии" писали, почему не стоит курить электронные сигареты.

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