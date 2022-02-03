Почему Украина остается беднейшей страной Европы: мнение украинцев

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Елизавета Черных
Еще в ноябре министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что Украина завершает 2021 год с наивысшим долларовым ВВП за всю историю государства (около 195 млрд долларов). Несмотря на это, наша страна продолжает оставаться в числе беднейших в Европе.
Флаг Украины - фото: 24tv.ua
По словам экспертов, в период с 2000 до 2008 года экономика Украины демонстрировала относительно стремительный рост, однако после темпы снизились. На это повлиял мировой кризис, а затем оккупация Россией Крыма и война на Донбассе.
Члены клуба "Комментарии" в Facebook рассказали, почему, по их мнению, Украина остается в числе самых бедных европейских стран и кто в этом может быть виноват.
Так, большинство пользователей отмечает, что причиной множества бед в стране, включая и экономическую ситуацию, является коррупция. Кроме того, украинцы считают, что при власти на всех уровнях продолжают оставаться нечестные люди, которых мало интересует развитие государства, а больше — собственное благополучие.
Также распространенным оказалось мнение, что "украинцы сами виноваты в этом", поскольку голосуют "не за тех" людей. Или потому что граждане нашей страны очень "терпеливые и доверчивые":
При этом некоторые обращают внимание, что Украина — вовсе не бедная страна, об этом, как минимум, говорит количество и качество автомобилей на дорогах:
Ранее на портале "Комментарии", сколько украинцев поддерживает прямые переговоры Зеленского с Путиным.
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