Почему Украина остается беднейшей страной Европы: мнение украинцев

Еще в ноябре министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что Украина завершает 2021 год с наивысшим долларовым ВВП за всю историю государства (около 195 млрд долларов). Несмотря на это, наша страна продолжает оставаться в числе беднейших в Европе.

Флаг Украины - фото: 24tv.ua

По словам экспертов, в период с 2000 до 2008 года экономика Украины демонстрировала относительно стремительный рост, однако после темпы снизились. На это повлиял мировой кризис, а затем оккупация Россией Крыма и война на Донбассе.

Члены клуба "Комментарии" в Facebook рассказали, почему, по их мнению, Украина остается в числе самых бедных европейских стран и кто в этом может быть виноват.

Так, большинство пользователей отмечает, что причиной множества бед в стране, включая и экономическую ситуацию, является коррупция. Кроме того, украинцы считают, что при власти на всех уровнях продолжают оставаться нечестные люди, которых мало интересует развитие государства, а больше — собственное благополучие.

"Потому что коррупция в нашей стране непобедима. Законы не действуют", "Все виной коррупция, и те люди, которые приходят к власти не могут наестся", "Потому что такой коррупции, как в Украине, нет нигде", "Потому что у власти коррупционеры и олигархи", "Это нужно спрашивать у тех, кто был 30 лет у власти, у бюджета"," Мы были самыми богатыми в СССР, но за 30 лет все разворовали и продолжают дальше", "Украина — богатая страна, на которой наживаются министры, депутаты чиновники", "Чего вы хотите, если коррупция проела насквозь от верхушки власти и к рядовому служащему", — делятся мыслями читатели.

Также распространенным оказалось мнение, что "украинцы сами виноваты в этом", поскольку голосуют "не за тех" людей. Или потому что граждане нашей страны очень "терпеливые и доверчивые":

"Когда идете на выборы, думать надо головой. Люди как голосовали за гречку и жалкую подачку, так и будут голосовать", "Потому что у нас 30 лет не было нормальной власти. Нужно выбирать тех, кто хотя бы уже был у власти", "Да потому что не надо выбирать тех, кто обещает дать по 100 гривен. А потом сами же и ноете"," Потому что мы слишком доверчивые и терпеливые", ", — возмущаются пользователи.

При этом некоторые обращают внимание, что Украина — вовсе не бедная страна, об этом, как минимум, говорит количество и качество автомобилей на дорогах:

"Судя по количеству и моделям машин, которые есть у украинцев, это очень спорный вопрос", "Такая бедная, что приходится выезжать из дому рано утром для того, чтобы проехать без пробок в центр и там спокойно припарковать машину", "И где эта бедность? На дорогах уже нет ни "москвичей", ни жигули. В Киеве "мерседесов" больше, чем в Берлине", — отмечают читатели.

Ранее на портале "Комментарии", сколько украинцев поддерживает прямые переговоры Зеленского с Путиным.

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