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Почему Украине придётся выполнить требования МВФ – можно ли обойтись без кредита

Сейчас идет заход на второй транш МВФ, который Киев рассчитывает получить

сегодня, 13:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украину прибыла миссия МВФ, которая будет решать вопрос с продолжением программы расширенного финансированияТема более чем актуальная, учитывая, что временный бюджет США (рассчитанный на 45 дней) поддержку Украины в себя не включаетПравда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель уверяет, что на поддержке Украины со стороны Евросоюза внутриамериканские перипетии не отразятсяНо украинской власти, похоже, придется серьезно напрячься, чтобы помощь со стороны Запада не ослабевала. Какие ожидания от пребывания в Киеве представителей МВФ и ЕС? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Почему Украине придётся выполнить требования МВФ – можно ли обойтись без кредита

Транш МВФ. Фото из открытых источников

Украине жизненно важно получить согласие МВФ на получение транша в 2024 году

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин акцентирует, что у администрации США есть несколько голосов. И они звучат абсолютно синхронно.


"Всё то, что было изложено в обнародованном на прошлой неделе письме с перечнем реформ и делайнами для Украины от американских партнеровполностью соответствует нашему меморандуму с МВФ. На, что, кстати, дается ссылка в том самом письме", – отмечает эксперт.

По его словам, пересмотр программы – это подведение итогов тех мероприятий, которые сделала Украина в рамках первого транша. Сейчас идет заход на второй транш. И Украине жизненно важно получить согласие МВФ на получение транша в 2024 году.

"Исторически наша страна получала порядка 50% от тех средств, о которых предварительно договаривалась с МВФ. Потому что Украина никогда не выполняла всех взятых на себя обязательств, – поясняет Олег Пендзин. – В этот раз, думаю, всё будет несколько иначе".

Требования МВФ больше вредят экономике Украины

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поделился таким комментарием:

"Визит МВФ плановый, его представители приезжают к нам примерно раз в квартал. Оценивают, что мы сделали, что не сделали, согласно ранее подписанному меморандуму. И на основании этого принимают решение – давать или не давать Украине следующий транш".

По мнению Александра Охрименко, кредиты МВФ в последнее время утратили свой смысл. Если ранее это была модная тема, то сейчас – далеко не так, считает он.

"Требования МВФ – классические (поднять тарифы, активизировать антикоррупционные органы, переформатировать набсоветы). И, как правило, они больше вредят экономике Украины", – говорит эксперт.

Даже, если МВФ не даст нам денег, ничего страшного не случится, уверен он.

"Ведь эти средства нельзя использовать для валютных интервенций. Исключительно как для увеличения золотовалютных резервов. Но, если кому-то кажется, что большие ЗВР дает приток инвесторов, он крупно ошибается", – подчеркивает Александр Охрименко.

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Источник: https://comments.ua/
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