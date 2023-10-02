Почему Украине придётся выполнить требования МВФ – можно ли обойтись без кредита

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Кравцев Сергей
В Украину прибыла миссия МВФ, которая будет решать вопрос с продолжением программы расширенного финансирования. Тема более чем актуальная, учитывая, что временный бюджет США (рассчитанный на 45 дней) поддержку Украины в себя не включает. Правда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель уверяет, что на поддержке Украины со стороны Евросоюза внутриамериканские перипетии не отразятся. Но украинской власти, похоже, придется серьезно напрячься, чтобы помощь со стороны Запада не ослабевала. Какие ожидания от пребывания в Киеве представителей МВФ и ЕС? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Транш МВФ. Фото из открытых источников
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин акцентирует, что у администрации США есть несколько голосов. И они звучат абсолютно синхронно.
По его словам, пересмотр программы – это подведение итогов тех мероприятий, которые сделала Украина в рамках первого транша. Сейчас идет заход на второй транш. И Украине жизненно важно получить согласие МВФ на получение транша в 2024 году.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поделился таким комментарием:
По мнению Александра Охрименко, кредиты МВФ в последнее время утратили свой смысл. Если ранее это была модная тема, то сейчас – далеко не так, считает он.
Даже, если МВФ не даст нам денег, ничего страшного не случится, уверен он.
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