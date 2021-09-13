На фоне турецкой экономической агрессии Украине необходимо вводить мораторий на экспорт металлолома - эксперт

Украина должна вводить временный запрет
на экспорт металлолома после того, как Турция объявила о принятии мер по
ограничению импорта металлопродукции, в том числе украинской. Такое
мнение высказал Игорь Гужва, доктор экономических наук, руководитель
аналитического центра CMD-Ukraine (Center for market development
economy). Об этом пишет бизнес-портал Пром. инфо.
Весь металлолом из Украины может "уплыть" в Турцию, фото из открытых источников
"На прошлой неделе турецкие металлурги обратились к своим властям
ограничить импорт стали в страну, в частности, из Украины. Можно не
сомневаться, что официальная Анкара защитит местные металлургические
заводы, которые, тем временем, массово скупают украинский металлолом", —
сказал он.
Напомним, что в июле этого года Турция установила 1,5-летний максимум
по импорт металлолома из Украины. В целом, согласно Гостаможни Украины,
за 8 месяцев 2021 года экспорт лома черных металлов увеличился в
годовом исчислении в 20 раз, до 335 тыс. т, из которых 95% было
поставлено как раз в Турцию.
"Украина для Турции уже, по сути, стала самым незащищенным и при этом
легкодоступным источником металлолома. Турецкие металлурги, получая
преференции и государственные субсидии, могут даже не обращать внимания
на экспортную пошлину в размере 58 евро/т и покупать украинский лом
практически по любой цене", — отметил руководитель аналитического центра
CMD-Ukraine.
В то же время, по его словам, от таких недружественных действий
Турции страдает украинская металлургия.
"В августе мы уже получили
результат от такой турецкой "металлоломной" агрессии: ряд метпредприятий
снизили производство. Например, Днепровский меткомбинат сократил
выплавку стали в августе на 7,5%, Днепровский метзавод – на 16%. Не за
горами время, когда начнет падать вся отрасль", — прогнозирует Игорь Гужва.
Эксперт также напомнил, что металлолом – это критическое сырье для
декарбонизации украинской металлургии, без него страна не сможет достичь
целей Green Deal.
"Использование лома позволяет уменьшить потребление
первичного сырья, сократить на 60 % потребления энергоресурса и
сократить на 70% выбросы CO2 металлургией. Страны уже начали войны за
металлолом. Аргентина, Армения, ОАЭ, Казахстан уже запретили его
экспорт, аналогичный вопрос рассматривается в ЕС. Последний пример – это
Ливия, которая уже 16 августа ввела мораторий на экспорт металлолома.
Как раз после того, как Турция начала "вымывать" лом из страны. Почему
Украина не поступает аналогично – вопрос риторический", — констатировал
он.