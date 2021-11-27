Почему упали цены на нефть – реакция мировых рынков на штамм Omniron и вакцинацию от COVID-19

Агентство Reuters сообщает о рекордном падении цены на нефть и анализирует, в чем причина такой ситуации.

Стоимость барреля нефти уже отреагировала на штамм Omnicon – иллюстративное фото из сети

На мировых рынках цена за баррель нефти марки Brent за сутки упала на 10 дол. Еще 25 ноября она стоила 82 долл./барр., а 26 ноября вечером – 72 долл./барр. Причиной падения является реакция инвесторов на информацию о новом штамме коронавируса и неуверенность в действенности вакцины.

Это одно из самых больших падений в течение коронавирусного периода, напоминает агентство. В прошлом случае на 40 дол. подешевел баррель весной 2020 г., когда началась эпидемия.

Зарубежные специалисты, к которым обращалось Reuters, ожидают значительное разрушение спроса на топливо. Компании стран ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы снизить добычу, прогнозируя очередной кризис в мировой экономике.

Наибольшее опасение, что новый штамм будет устойчив к вакцине, и тогда страны-лидеры вакцинации, потеряют преимущество, на которое надеялись.

Выявлен новый вариант штамма под названием Omnicon в нескольких странах Африки. Но уже появились данные о зарегистрированных случаях в Израиле и Бельгии.

Производители вакцин, в частности, Pfizer и BioNTech, сообщают, что начали совершенствовать свои препараты. Если нужно, их можно переделать в течение шести недель. Первые партии обновленной вакцины появятся уже через 100 дней.

Великобритания уже запретила авиасообщение с ЮАР, где обнаружили первые случаи Omnicon. Несмотря на повышенную заразность нового штамма, министерство иностранных дел африканской страны надеется на пересмотр запрета, так как от этого страдает туристическая индустрия.

Между тем на рейсе ЮАР-Нидерланды, как сообщает BBC, обнаружили 61 пассажира (из 600 человек) с положительным тестом на коронавирус. Так как это необычно высокий показатель, им предстоят дополнительные тесты, чтобы выяснить, какой штамм они привезли с собой.

Издание "Комментарии" публиковало информацию ВОЗ о новом штамме коронавируса. Ознакомиться с ней можно по ссылке

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