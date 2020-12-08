Почему в Украине дорожает бензин: эксперты назвали причину

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Любовь Блажко
За первую неделю декабря в Украине выросли цены на бензин. Специалисты утверждают, что в скором времени следует ожидать подорожания бензина, и вот с чем это будет связано.
Почему в Украине дорожает бензин. Фото: unsplash. Brukhin Noeka
А вот аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн заявил, что не видит достаточных оснований для того, чтобы цены на бензин росли. Потому что на данный момент наблюдается падение продаж топлива. К тому же, большинство автомобилистов переходят с бензина на газ, потому что так намного выгоднее. Плюс, подорожание бензина не стимулирует трейдеров к снижению цен на альтернативное топливо – газ, подытожил Артем.
Эксперты говорят, что главным фактором удорожания нефтепродуктов является повышение мировых цен на нефть. Котировки приблизились к 50 долл./баррель, в октябре было 35-37 долл./баррель. Применительно к Украине – повлиял на цены еще и рост курса евро, который повышается быстрее, чем курс доллара.
Стоит отметить, что по состоянию на сегодня цена топлива А-98 в Киеве достигает 28,87 грн за литр, А-95 – 24,49 грн за литр, А-92 – 24,09 грн за литр.
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