Почему в Украине дорожает бензин: эксперты назвали причину

За первую неделю декабря в Украине выросли цены на бензин. Специалисты утверждают, что в скором времени следует ожидать подорожания бензина, и вот с чем это будет связано.

Почему в Украине дорожает бензин. Фото: unsplash. Brukhin Noeka

"Коррекция возможна у тех трейдеров, которые пока не меняли ценники, таких достаточно. В основном это небольшие региональные сети. В среднем по стране розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся еще на 15-20 копеек за литр", – поделился замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

А вот аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн заявил, что не видит достаточных оснований для того, чтобы цены на бензин росли. Потому что на данный момент наблюдается падение продаж топлива. К тому же, большинство автомобилистов переходят с бензина на газ, потому что так намного выгоднее. Плюс, подорожание бензина не стимулирует трейдеров к снижению цен на альтернативное топливо – газ, подытожил Артем.

Эксперты говорят, что главным фактором удорожания нефтепродуктов является повышение мировых цен на нефть. Котировки приблизились к 50 долл./баррель, в октябре было 35-37 долл./баррель. Применительно к Украине – повлиял на цены еще и рост курса евро, который повышается быстрее, чем курс доллара.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня цена топлива А-98 в Киеве достигает 28,87 грн за литр, А-95 – 24,49 грн за литр, А-92 – 24,09 грн за литр.





Первое – не переобувайтесь "где-нибудь". Лучше обратиться за помощью к проверенным мастерам, которые смогут сделать все на высшем уровне. Неопытные мастера могут повредить шины или саму машину, а виновного в этой ситуации потом будет не так легко найти. Второе – новая бюджетная резина лучше подержанной, но дорогой. Эксперты советуют выбрать бюджетный вариант, нежели резину "подороже", которая уже доживает свой срок использования.

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