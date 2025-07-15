Почему в Украине минимальный прожиточный минимум и даже минималка ниже черты бедности

По обновленным данным, черта бедности в Украине сейчас составляет 345,28 грн или 10 358,4 гривны в месяц для одного человека. Это означает, что граждане, которые тратят меньше этой суммы каждый день, считаются живущими ниже официального уровня бедности. Украина имеет больший показатель бедности, чем, например, Гватемала, Марокко, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Узбекистан и Кыргызстан. Как может быть минимальный прожиточный минимум и даже минимальная зарплата ниже черты бедности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Черта бедности в Украине

Всегда нужно оценивать человека индивидуально

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук отметил, что черта бедности, минимальная зарплата и другие параметры, по которым определяется уровень социального достатка, делают разные органы, структуры и к тому же в разное время и координации между ними нету. Поэтому наши чиновники на своей волне.

"Это не наука, не какая-то чётко просчитанная корзина потребления, питания, выживания, как это должно быть. Нету какой-то индивидуализации. И вот до тех пор, пока не будет координации в социальной политике, будет свистопляска и разнобой. Ведь все эти черты, по сути дела, ни на что не влияют. Разве что психологически и морально. Если бы это несло какие-то последствия, например, снижение стоимости коммунальных услуг, либо получение продовольственных карточек, либо какие-то денежные дотации на детей. То есть, любые вещи, связанные с этим, это было бы конечно хорошо", – отметил эксперт.

Ярослав Романчук говорит, что в мире существует много черт. И в зависимости от того, какую черту применяешь, столько бедных и получаешь. Всё это скорее инструменты формальной оценки бедности, бюджетной необходимости.

"Это, если бы была какая-то ответственность правительства, которое сказало, к примеру, что, если за 4 года не уменьшится количество бедных в стране, то мы уходим в отставку, но так никто не говорит, никакой ответственности никто не несёт и никто на эти показатели не обращает внимания", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он добавил, если говорить об оценке бедности, то всегда нужно оценивать человека индивидуально. Оценка бедности состоит из пяти-шести параметров. Это текущий доход, состояние здоровья, потому как бывают люди с хроническими болезнями, которые нуждаются в постоянном лечении, следующие параметры – жильё, дети, иждивенцы, уровень сбережений и количество активов, наличие работы. И тогда комбинаторикой этих факторов можно выяснить оценку благополучия конкретно взятого человека.

"Это эффективная система, которая работает в развитых странах мира, а все эти черты, их сложно анализировать, потому что они в том числе используются для манипуляций", – констатировал экономист.

Официальная статистика в Украине показывает только общую тенденцию

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко объяснил, что черта бедности – это достаточно условный показатель, тем более в Украине.

"Потому что в нашей стране достаточно большая часть зарплат выдается в конвертах. Приводится показатель, что предел бедности составляет немного больше 10,000 грн в месяц, но все знают, что на самом деле больше. Маленький пример – несмотря на войну Украина покупает авто бизнес-класса так же, как до войны. Причем в Германии для того, чтобы человек купил "Мерседес", ему нужно взять кредит. В Украине этого нет. Просто нужно понять одно – у нас большая доля теневой экономики, поэтому показатели, которые использует ООН, Госстат – на них можно посмотреть, взять их до ведома, но не более того", – отметил эксперт.

Александр Охрименко говорит, что еще один уместный пример – за 2024 год украинцы купили наличную валюту на сумму 17 млрд долларов. И это не олигархи. Это обычные украинцы.

"Представьте, какую сумму они заработали. Конечно, это не отрицает того, что есть несправедливо богатые и так далее. Но, в том же Марокко, не могли такую сумму потратить. Там ее и в помине нет. Поэтому еще раз можно подчеркнуть, что все эти показатели условны, как и прожиточный минимум, тоже условны. Надо понимать, что официальная статистика в Украине показывает только общую тенденцию, а реально сосчитать нереально", – констатировал экономист.

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