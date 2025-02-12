Почему в Украине начали стремительно расти цены: что теперь говорят в НБУ

В январе 2025 года рост потребительских цен ускорился до 12,9% в годовом измерении. Фактическая инфляция несколько превысила траекторию январского прогноза Национального банка Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении НБУ по инфляции.

Рост цен. Фото: из открытых источников

"Основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза был более существенный рост как административно регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, в частности энергообеспечения и оплату труда, а также налоговые и регуляторные изменения", — говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, в январе рост цен на сырые продукты в годовом измерении замедлялся второй месяц подряд. Рекордно теплая январская погода способствовала увеличению предложения яиц и молока. Предложение овощей и фруктов расширилось благодаря активизации импорта.

Зато цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран — торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта. Продолжался и рост цен на муку и крупы под влиянием эффектов низких прошлогодних урожаев.

Подорожание обработанных продовольственных товаров в январе составило 15,9% г/г. Ускорение роста цен объясняется увеличением закупочных цен на сырье, а также производственных затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику.

Цены на непродовольственные товары ускорили рост до 4,3% г/г из-за курсовых эффектов в предыдущие периоды. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году.

Темпы роста стоимости услуг составили 14,2%, также ускорившись в январе по сравнению с декабрем. Частично это объясняется пересмотром тарифов, в частности их повышением отдельными мобильными операторами, актуализацией перечня платных медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях, изменением подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО, пояснили в НБУ.

В январе стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за дальнейшей корректировки цен на алкоголь, а табачные изделия дорожали, вероятно, учитывая ожидаемое повышение акцизов. Рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование ускорился под влиянием давления со стороны производственных затрат.

В январе рост цен на топливо существенно ускорился по сравнению с декабрем под влиянием увеличения стоимости сырья, повышения акцизов и логистических проблем из-за штормов в Черном море в начале года. В то же время более существенное подорожание топлива сдерживалось за счет конкуренции между сетями АЗС на фоне достаточно сезонно низкого спроса.

В макропрогнозе НБУ предусмотрено ускорение показателей инфляции в первые месяцы 2025 года на фоне низкой базы сравнения прошлого года под влиянием как временных факторов, в частности ограниченного предложения продовольствия из-за худших прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, в частности из-за увеличения расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда.

В то же время НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет стремиться к цели НБУ — 5% на горизонте политики.

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