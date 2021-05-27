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Главная Новости Бизнес экономика Под санкции СНБО попали легальные бизнесмены-мусульмане: подробности
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Под санкции СНБО попали легальные бизнесмены-мусульмане: подробности

Народный депутат Украины Муса Магомедов возмутился решением Совета национальной безопасности и обороны и требует от главы государства разобраться в ситуации

сегодня, 10:32
Автор:

Наталья Некрасова

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении более сотни украинских мусульман, которые занимаются легальным бизнесом и никогда не имели проблем с законом. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов.

Под санкции СНБО попали легальные бизнесмены-мусульмане: подробности

Муса Магомедов. Фото: obozrevatel.com

Нардеп Магомедов возмутился решением СНБО. Он утверждает, что "вместе с прямыми врагами украинского государства в санкицонный список попали более сотни мусульман, которые занимаются легальным бизнесом".

"Это чисто этнический список. В него попали мусульмане, которые долгое время проживают в Украине и считают ее родной страной. Это бизнесмены, которые платят налоги и обеспечивают рабочие места в нашей стране. Это спортсмены, защищающие честь Украины на международных соревнованиях", — отмечает нардеп.

По его словам, бойцы украинского добровольческого батальона им. шейха Мансура оказались в списке наряду с лидерами сепаратистов и криминальными авторитетами.

"Многим угрожают экстрадицией из Украины. Я сам украинский мусульманин и не собираюсь оставаться в стороне этого беспредела. Надеюсь, гарант прав украинского народа приложит усилия и разберётся, кто и как сформировал этот список, и он будет пересмотрен", — подытожил Магомедов.

21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 года о применении санкций в отношении сотен физических и юридических лиц. Под максимальные санкции в Украине попали главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также глава оккупационной администрации РФ в Крыму Сергей Аксенов. Всего под санкциями оказались 674 человека, среди которых граждане России, Чечни, Грузии, Молдовы, Узбекистана. К большинству из них санкции применены бессрочно, к некоторым — на три года.

Украинские власти решили "крепко взяться" за криминальный мир, считают эксперты. Для портала "Комментарии" политологи проанализировали принятые во время заседания СНБО Украины 14 мая решения.

Напомним, Зеленский также анонсировал закон о борьбе с олигархами в Украине. Ожидается, что документ в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте. 


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Источник: https://t.me/magomedov_mus/1157
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