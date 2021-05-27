Под санкции СНБО попали легальные бизнесмены-мусульмане: подробности

BTC/USD
38944.29
ETH/USD
2768.76
LTC/USD
193.11
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Наталья Некрасова
Совет национальной
безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении более сотни
украинских мусульман, которые занимаются легальным бизнесом и никогда не имели
проблем с законом. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов.
Муса Магомедов. Фото: obozrevatel.com
Нардеп Магомедов возмутился решением СНБО. Он утверждает, что "вместе с прямыми врагами украинского государства в санкицонный список попали более сотни мусульман, которые занимаются легальным бизнесом".
По его словам, бойцы украинского добровольческого батальона им. шейха Мансура оказались в списке наряду с лидерами сепаратистов и криминальными авторитетами.
21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 года о применении санкций в отношении сотен физических и юридических лиц. Под максимальные санкции в Украине попали главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также глава оккупационной администрации РФ в Крыму Сергей Аксенов. Всего под санкциями оказались 674 человека, среди которых граждане России, Чечни, Грузии, Молдовы, Узбекистана. К большинству из них санкции применены бессрочно, к некоторым — на три года.
Украинские власти решили "крепко взяться" за криминальный мир, считают эксперты. Для портала "Комментарии" политологи проанализировали принятые во время заседания СНБО Украины 14 мая решения.
Напомним, Зеленский
также анонсировал закон о борьбе с олигархами в Украине. Ожидается, что документ
в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости