Подорожает ли в Украине топливо: прогноз на осень-2021

С приходом осени, вероятно, следует ждать изменений во многих сферах нашей жизни. Стоимость бензина и дизтоплива — не исключение. "Комментарии" поинтересовались у эксперта энергорынка, гендиректора ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонида Косянчука прогнозом цен на топливо в Украине этой осенью.

Эксперт рассказал о ценах на топливо осенью-2021. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Специалист рассказал не только о ближайших изменениях, но и назвал факторы, которые могут повлиять на само подорожание (удешевление) продукции. Также мы узнали, как цена может измениться до конца года.

"На рынке нефтепродуктов прогнозы — вещь неблагодарная: невозможно спрогнозировать ценовую ситуацию в отдаленной перспективе. Слишком много факторов влияет на этот процесс. Но с учетом того, что мы уже выходим из сезона максимального потребления, можно предположить, что с окончанием уборочной в средней полосе, цены, скорее всего, понизятся", — считает Леонид Косянчук.

Вместе с этим эксперт напоминает, что остается еще и фактор мировой пандемии. Таким образом, в большой степени экономическая активность будет зависеть от успешной (или нет) борьбы с коронавирусом. Локальные или общеевропейский локдауны могут внести достаточно серьезную корректировку в ценообразование на нефтепродукты, говорит специалист.

"На основании вышеизложенного, я бы был весьма осторожен в прогнозах на осенне-зимний период, — поясняет Леонид Косянчук. — Если предположить, что этот год будет мало отличаться от предыдущего, то, возможно, по аналогии, средняя стоимость бензина "просядет" на 4-5%, а дизтоплива (ДТ) — на 13-14%".

Как это повлияет (и повлияет ли вообще) на розничные цены, увидим уже в октябре, считает эксперт. Это связано с тем, что в торговой сети еще недели две будут остатки нефтепродуктов, приобретенных в августе.

"С другой стороны, в августе 2021 года средняя стоимость бензина была на 306 долларов/тонна выше, чем в августе 2020 года. Та же картина и по ДТ (+204 долларов/тонна)", — резюмирует Косянчук.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что будут делать представители украинской власти в случае, если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко окончательно прекратит поставки бензина в нашу страну. Детали — в нашем материале.

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