Подорожает ли в Украине топливо: прогноз на осень-2021

BTC/USD
47529.06
ETH/USD
3403.57
LTC/USD
173.39
USD/UAH
27.00
EUR/UAH
32.05
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
С приходом осени, вероятно, следует ждать изменений
во многих сферах нашей жизни. Стоимость бензина и дизтоплива — не исключение. "Комментарии"
поинтересовались у эксперта энергорынка, гендиректора ТД "SunOil" (сеть АЗС)
Леонида Косянчука прогнозом цен на топливо в Украине этой осенью.
Эксперт рассказал о ценах на топливо осенью-2021. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Специалист рассказал не только о ближайших
изменениях, но и назвал факторы, которые могут повлиять на само подорожание
(удешевление) продукции. Также мы узнали, как цена может измениться до конца
года.
Вместе с этим эксперт напоминает, что остается
еще и фактор мировой пандемии. Таким образом, в большой степени экономическая
активность будет зависеть от успешной (или нет) борьбы с коронавирусом. Локальные
или общеевропейский локдауны могут внести достаточно серьезную корректировку в
ценообразование на нефтепродукты, говорит специалист.
Как это повлияет (и повлияет ли вообще) на
розничные цены, увидим уже в октябре, считает эксперт. Это связано с тем, что в
торговой сети еще недели две будут остатки нефтепродуктов, приобретенных в
августе.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что будут делать представители украинской власти в случае, если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко окончательно прекратит поставки бензина в нашу страну. Детали — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости