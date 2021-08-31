Финансовый прогноз на сентябрь: что будет с ценами и курсом валют

Сентябрь уже стоит на пороге, что означает не только календарные, но и другие заметные изменения. Например, касательно колебаний на валютных рынках. "Комментарии" попросили экспертов составить финансово-экономический прогноз на сентябрь: чего ждать Украине, какими будут инфляция и курс валют, что на это влияет и может повлиять.



Эксперты рассказали о курсе валют в сентябре 2021 года. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Есть факторы, которые сдерживают экономическое восстановление"

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин напоминает, что на сентябрь приходится пик выплат по внешним обязательствам.

"В целом, тут не ожидаем рисков для инвесторов, поскольку есть запас прочности благодаря помощи МВФ (было получено 2,7 млрд долларов — ред.). Впрочем, мы негативно относимся к возможности увеличения социальных выплат за счет полученной помощи, потому что в таком случае фактически съедим ресурсы, и в перспективе не сможем поддерживать стандарты на новом уровне", — подчеркивает эксперт.

По его словам, исходя из эскалации на Донбассе, ранее высказанные прогнозы возможного обострения ситуации в сентябре на границах вызывают опасения. Существенным фактором останется и эпидемиологическая ситуация при недостаточном уровне вакцинации.

"Эти факторы сдерживают экономическое восстановление. Прогнозы по его росту сдержанные, — отмечает Андрей Шевчишин. — Цены сырья увеличили волатильность (изменчивость). При этом цены энергоносителей остаются высокими. Полагаем, что гривна будет корректироваться в зоне 27,5 грн за доллар, и возможно выше при усилении негативных факторов".

"Важно, что украинские власти сдерживают цены на энергоносители для населения"

Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко обращает внимание, что восстановление мировой экономики в этом году происходит быстрее, чем прогнозировали ранее эксперты. Это же касается и роста цен на мировых рынках. Всё это, понятно, влияет и на Украину.

"Причина не только в восстановлении ключевых экономик и росте спроса. Правительства продолжают вливать деньги в экономику в огромных объемах. К примеру, Федеральная резервная система (ФРС) США по-прежнему покупает казначейские облигации на 80 млрд долларов и ценные бумаги с ипотечным покрытием на 40 млрд долларов в месяц — как и в разгар пандемии в прошлом году. В то же время, из-за сохранения карантинных мер в ряде стран существенно возросли цены на транспортировку товаров. Это еще один фактор ускорения мировой инфляции", — отмечает Артем Петренко.

Рекордный рост цен на газ в Европе этим летом аналитики поясняют, в том числе, целенаправленными действиями России, которая специально снизила поставки, прикрываясь ремонтом газопроводов. По словам эксперта, ситуация на мировом рынке энергоносителей не могла не сказаться на росте цен на все потребительские товары в Украине.

Важным внутренним фактором роста цен в нашей стране в первой половине этого года стало, утверждает Артем Петренко, не столько восстановление экономики, сколько рост средних зарплат.

"Номинальная средняя зарплата летом 2021 года рекордно превысила эквивалент в 530 долларов. Конечно, это также подстегнуло инфляцию, — акцентирует эксперт. — Но к концу года потенциал роста цен в мире должен исчерпаться, а инфляция стабилизироваться. Для этого есть достаточно оснований. Ряд центробанков развивающихся стран уже повысили процентные ставки. И хотя ключевые развитые страны в этом году этого не планируют, 27 августа председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика США достигла той точки, когда она больше не нуждается в существующих объемах поддержки со стороны Федрезерва. И намекнул на скорое сокращение вливаний в экономику для торможения инфляции".

Замдиректора INTENS отмечает, что из-за прекрасных оценок урожая зерновых в Украине, несмотря на рост в конце августа мировых цен на пшеницу, в нашей стране цены, наоборот снижались.

"Важно, что украинские власти сдерживают цены на энергоносители для населения, — подчеркивает Артем Петренко. — Таким образом, риск, что в 2021 году инфляция в Украине таки превысит психологическую отметку в 10%, хоть и сохраняется (при прогнозе НБУ в 9,6%), но это превышение не будет значительным. Очевидно, критический порог в 12%, установленный недавно утвержденной Стратегией экономической безопасности, превышен не будет ".

Эксперт считает, что у правительства Украины достаточно ресурсов для покрытия бюджетного дефицита, у Нацбанка — возможностей не допускать резкого снижения курса гривны, а экономическая ситуация вполне стабильна.

"Поэтому рост цен в Украине, имеющий объективные причины, не будет ни катастрофическим, как утверждают политиканы, ни продолжительным", — резюмирует Петренко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что трудовая миграция в Украине по-прежнему не снижает обороты. Наши соотечественники спешат за границу в поисках работы, а после передают финансовую помощь оставшимся в стране родственникам. В Нацбанке рассказали, какую сумму заробитчанам удалось "переправить" на родину за первые шесть месяцев 2021 года. Подробности читайте в нашем материале.

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