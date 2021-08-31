Рекордная сумма: сколько денег заробитчане прислали в Украину в 2021 году

Трудовая миграция в Украине по-прежнему не снижает обороты. Наши соотечественники спешат за границу в поисках работы, а после передают финансовую помощь оставшимся в стране родственникам. В Нацбанке рассказали, какую сумму заробитчанам удалось "переправить" на родину за первые шесть месяцев 2021 года, сообщают "Комментарии", ссылаясь на "Первый деловой".



За границей украинцы заработали около 166 млрд гривен. Фото из открытых источников

Так, представители НБУ утверждают, что украинцам за границей удалось заработать минимум 6,21 млрд долларов (166 млрд гривен) за первое полугодие. По крайней мере, именно такая сумма была перечислена заробитчанами на счета украинских банков.

Сообщается, что эти результаты превзошли даже результат аналогичного периода в прошлом году — сразу на 16%.

Интересно, что увеличению количества украинцев, торопящихся работать и получать жалованье в других странах, не мешает даже коронавирусная пандемия и все карантинные ограничения, связанные с ней.

Чаще всего денежные "вливания" поступали в Украину из Америки, а также Израиля и Италии.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что зарплаты украинцев медленно, но уверено растут. И хоть минимальная зарплата сейчас составляет 6 тысяч гривен, в Минфине рассчитывают, что в 2022 году минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн. Средний же размер зарплат и вовсе превышает ожидания. Так, в июле подобные выплаты для штатного сотрудника в Украине составили 14345 грн. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, каких размеров достигают заработные платы "в конвертах", получаемые украинцами каждый год. Трудоустройство украинцев на родине часто не обходится без "теневых схем", как, собственно, и получение зарплат. Так, от официальной работы и, разумеется, налогообложения ежегодно отказывается около 10 миллионов украинцев.

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