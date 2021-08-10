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Исчисляется в миллиардах: какую зарплату «в конвертах» ежегодно получают украинцы

Неофициальной работе отдает предпочтение около 10 миллионов украинцев

сегодня, 17:50
Автор:

Вечканова Елена

Трудоустройство в Украине до сих пор во многом происходит "в тени", равно как и получение заработной платы. По информации "Зеркала недели", ежегодные выплаты "в конвертах" достигают около 500 миллиардов гривен.

Исчисляется в миллиардах: какую зарплату «в конвертах» ежегодно получают украинцы

Ежегодно зарплату "в конвертах" получает около 10 млн украинцев. Фото из открытых источников

По мнению финансового эксперта Андрея Реуна, которого цитирует издание, от официальной работы с уплатой всех необходимых государству налогов отказывается около 10 миллионов граждан Украины в год. Это, разумеется, наносит непоправимый урон доходной части бюджета.

Правительство постоянно пытается найти необходимый механизм для выведения большинства "теневых" работников в сферу законного трудоустройства. Андрей Реун предполагает, что шагом к этому может стать уменьшение ставки ЕСВ (единого социального взноса) вместе с увеличением размера зарплат.

Таким способом украинская власть уже воспользовалась в 2016 году, однако, по мнению эксперта, работать в этом направлении следует постоянно. Только таким образом, уверен Реун, можно будет убедить как работников, так и нанимателей отказаться от выплат "серых" заработных плат.

Эксперт напомнил, что сейчас на рассмотрении депутатов находится несколько проектов закона, которые могут снизить нагрузку, существующую в фонде оплаты труда. Эту цифру планируют опустить до уровня 25%. Таким образом уменьшится размер налогов, которые предприятия вынуждены выплачивать за своих сотрудников. Впрочем, следует учесть, что бюджет при таком варианте не должен пострадать.

"Важно, чтобы эти компенсаторы были найдены не за счет всех граждан, которым были снижены налоги на получаемые ими заработные платы", — резюмировал Андрей Реун.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как за последнее десятилетие в различных европейских странах изменился размер средней заработной платы. В нашей инфографике мы проанализировали показатели 2011 и 2021 годов.

Также на портале вы можете узнать о том, кому из работников сферы образования в Украине можно рассчитывать на повышение зарплат в ближайшее время.


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Источник: https://zn.ua/ECONOMICS/ukraintsy-poluchajut-v-konvertakh-okolo-500-mlrd-hrn-v-hod.html
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