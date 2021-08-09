Учителям повысят зарплату: кто получит надбавку

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Елизавета Черных
Зарплату учителей к концу 2021 года намерены поднять на 9%, однако есть определенное условие. Такой информацией поделился министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире "Cніданок з 1+1", пишет ТСН.
Зарплата учителей в 2022 году - фото из открытых источников
По словам чиновника, в декабре каждый учитель получит возможность получить надбавку к окладу в 20%. Для этого педагогам необходимо пройти сертификацию. В 2021 году на нее выдалось 1800 человек, в 2020 — свыше 900.
При этом министр отметил, что государство выделило 400 млн гривен для разработки и организации различных курсов повышения квалификации, тренеры которых обучались в Европейском Союзе.
Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось о том, что государственный глава Владимир Зеленский предложить установить зарплаты педагогам Президентского университета на уровне 4 тысяч "или евро, или долларов". Это высшее учебное заведение будет призвано "готовить людей будущего". Сергей Шкарлет же считает, что до того, как точно озвучивать сумму заработной платы педагогов в новом вузе, нужно разобраться с концепцией работы учебного заведения.
Также портал сообщал о том, что стало известно, что в этом году на 15% возросло количество украинских педагогов, которые летом едут на заработки. В компании сравнили количество работников за этот и прошлый 2020. Поэтому учителя из Украины зарабатывают в Польше на сезонных работах до 5 тыс. долларов США.
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