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Учителям повысят зарплату: кто получит надбавку

Чтобы повысить оклад, педагоги должны будут пройти сертификацию

сегодня, 09:05
Автор:

Елизавета Черных

Зарплату учителей к концу 2021 года намерены поднять на 9%, однако есть определенное условие. Такой информацией поделился министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире "Cніданок з 1+1", пишет ТСН. 

Учителям повысят зарплату: кто получит надбавку

Зарплата учителей в 2022 году - фото из открытых источников

По словам чиновника, в декабре каждый учитель получит возможность получить надбавку к окладу в 20%. Для этого педагогам необходимо пройти сертификацию. В 2021 году на нее выдалось 1800 человек, в 2020 — свыше 900. 

"Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", — сказал Шкарлет. 

При этом министр отметил, что государство выделило 400 млн гривен для разработки и организации различных курсов повышения квалификации, тренеры которых обучались в Европейском Союзе. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось о том, что государственный глава Владимир Зеленский предложить установить зарплаты педагогам Президентского университета на уровне 4 тысяч "или евро, или долларов". Это высшее учебное заведение будет призвано "готовить людей будущего". Сергей Шкарлет же считает, что до того, как точно озвучивать сумму заработной платы педагогов в новом вузе, нужно разобраться с концепцией работы учебного заведения.

Также портал сообщал о том, что стало известно, что в этом году на 15% возросло количество украинских педагогов, которые летом едут на заработки. В компании сравнили количество работников за этот и прошлый 2020. Поэтому учителя из Украины зарабатывают в Польше на сезонных работах до 5 тыс. долларов США.



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/uchitelyam-povysyat-zarplaty-skolko-i-komu-obeschayut-1842115.html
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