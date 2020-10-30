Подорожание топлива и коммуналки: НБУ сделал прогноз по инфляции

В конце 2020 — начале 2021 года инфляция вернется в целевой диапазон, поскольку ожидается возобновление экономической деятельности и повышение совокупного спроса. Об этом говорится в инфляционному отчете Национального банка Украины.

Так, базовая инфляция ускорится до 5,4% к концу следующего года. Этому будет способствовать ослабление курса гривны и повышение минимальной заработной платы. Сообщается, что основной рост цен ожидается для сферы услуг, которая будет компенсировать дополнительные расходы на зарплату наемным работникам и увеличение фискальной нагрузки путем повышения цен.

Тогда как продовольственная инфляция в 2021 году ускорится выше 5%. Среди причин — рост производственных затрат и доходов населения. Поэтому ожидается некоторое повышение спроса на продовольственные товары. В сообщении отмечается, что умеренный рост цен будет поддерживаться повышением номинальных и реальных доходов домохозяйств.

Кроме того, административная инфляция продолжит расти и достигнет 9-10% в 2021-2022 годах. Этому способствует повышение ставок акцизов на табачную продукцию, которое приведет к ее удорожанию на 14-15% ежегодно. Также после длительного перерыва ожидается возобновление повышения акцизов на алкогольные изделия, что приведет и к росту административных цен. А вот повышение "минималки" в 2021 году станет причиной пересмотра заработных плат в сфере ЖКХ. Это, в свою очередь, будет определять дальнейшее подорожание отдельных коммунальных услуг и ускорение административной инфляции.

Сообщается, что несмотря на существенное снижение тарифов на газ и отопление для населения в первом полугодии текущего года под влиянием низких цен на европейских торговых площадках и высоких запасов в хранилищах, до конца года внутренние цены превысят прошлогодний уровень.

"Это станет отражением роста стоимости импортируемого газа в связи с постепенным восстановлением спроса в мире. Вследствие развития рынка газа и роста конкуренции на нем в дальнейшем прогнозируется колебания внутренних цен на газ в соответствии с импортном паритетом", — говорится в сообщении.

К тому же, важным дезинфляционный фактором для многих товаров и услуг потребительского набора является снижение цен на топливо (13-14%) из-за удешевления нефти. В НБУ говорят, что ожидаемое восстановление мировой экономики, а вместе с ней и спроса на нефтепродукты приведет к повышению стоимости топлива в Украине в ближайшие годы.

Как сообщалось, с января курс гривны ослабился на 20%. В Нацбанке назвали причины.

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