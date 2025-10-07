Покупайте, пока есть время: какие популярные продукты могут резко подорожать

В Украине ожидается подорожание овощей из борщового набора – моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока, примерно на 5-6 гривен за килограмм. Цены подпрыгнут из-за ряда причин: сухой погоды, нехватки овощехранилищ и сезонного уменьшения предложения на рынке. Об этом сообщил гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Овощи. Фото: из открытых источников

Гендиректор Украинской аграрной конфедерации отметил, в ближайшие недели украинцам придется платить больше за: морковь, свеклу, лук, капусту, чеснок.

"Осень – это период, когда цены на овощи начинают постепенно расти. На рынок сейчас повлияла сухая погода в большинстве регионов, поэтому аграрии "выбросили" все свои запасы, чтобы избежать потерь от недостатка влаги. Но когда этот запас закончится, цены пойдут вверх", – объяснил Коваль.

Специалист советует украинцам уже сейчас позаботиться о запасах овощей на зиму, пока цены остаются более-менее доступными. Ситуацию прокомментировал и заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, который отметил, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине оценивается примерно в 400 млн долл.

Главная причина – недостаток современных овощехранилищ, способных обеспечить длительное хранение урожая без потерь качества. "Во время пика сбора урожая цены обычно минимальны, но как только продукцию начинают закладывать на хранение, цена сразу растет. Это естественный процесс, который мы наблюдаем ежегодно, однако сейчас он усиливается из-за недостатка инфраструктуры и сложных погодных условий", – отметил эксперт.

Специалисты советуют украинцам не полениться и найти возможность для покупки овощей в октябре, пока они сохраняют умеренную цену. После этого, по прогнозам аналитиков, возможно постепенное повышение стоимости до конца года. В целом подорожание коснется всех позиций борщового набора, что повлияет на общий уровень цен в продуктовых магазинах.

