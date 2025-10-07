Купуйте, поки є час: які популярні продукти можуть різко подорожчати

В Україні очікується подорожчання овочів із борщового набору – моркви, буряків, цибулі, капусти та часнику, приблизно на 5-6 гривень за кілограм. Ціни підстрибнуть через низку причин: сухої погоди, нестачі овочесховищ та сезонного зменшення пропозиції на ринку. Про це повідомив гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

Овочі. Фото: з відкритих джерел

Гендиректор Української аграрної конфедерації зазначив, що найближчими тижнями українцям доведеться платити більше за: моркву, буряк, цибулю, капусту, часник.

"Осінь – це період, коли ціни на овочі починають поступово зростати. На ринок зараз вплинула суха погода у більшості регіонів, тому аграрії "викинули" всі свої запаси, щоб уникнути втрат від нестачі вологи. Але коли цей запас закінчиться, ціни підуть нагору", – пояснив Коваль.

Фахівець радить українцям вже зараз подбати про запаси овочів на зиму, доки ціни залишаються більш-менш доступними. Ситуацію прокоментував і заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, який зазначив, що нинішній дефіцит овочевої продукції в Україні становить приблизно 400 млн дол.

Головна причина — нестача сучасних овочесховищ, здатних забезпечити тривале зберігання врожаю без втрат якості. "Під час піку збирання врожаю ціни зазвичай мінімальні, але як тільки продукцію починають закладати на зберігання, ціна одразу зростає. Це природний процес, який ми спостерігаємо щороку, проте зараз він посилюється через нестачу інфраструктури та складні погодні умови", — зазначив експерт.

Фахівці радять українцям не полінуватися і знайти можливість купувати овочі в жовтні, поки вони зберігають помірну ціну. Після цього, за прогнозами аналітиків, можливе поступове підвищення вартості до кінця року. У цілому нині подорожчання торкнеться всіх позицій борщового набору, що вплине загальний рівень ціни продуктових магазинах.

