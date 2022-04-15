Польша ввела эмбарго на российский уголь – "экономическая война с россией продолжается"

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Карина Ожерельева
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Польша ввела эмбарго на российский уголь. Как передают "Комментарии", об этом Ермак сообщил в телеграмме.
Уголь - фото из открытых источников
Также Ермак сообщил, что Польша и страны Балтии выступают локомотивом и примером для других государств ЕС по скорости принятия решений для противостояния России на экономическом фронте.
Как сообщали ранее "Комментарии", процесс пошел: когда Украина получит ответ о статусе-кандидате на вступление в ЕС. Прежде чем озвучить свой вердикт о готовности предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе Еврокомиссия проанализирует, готова ли Украина к важному шагу, исходя из двух критериев.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл ближайший план РФ в Донецкой области. Президент Зеленский заявил, что восток сейчас представляет "самую сложную ситуацию" для ВСУ.
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