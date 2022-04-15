Польша ввела эмбарго на российский уголь – "экономическая война с россией продолжается"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Польша ввела эмбарго на российский уголь. Как передают "Комментарии", об этом Ермак сообщил в телеграмме.

Уголь - фото из открытых источников

“Экономическая война с Россией продолжается. Польша ввела эмбарго на русский уголь. Также акт о специальных решениях, подписанный президентом Польши, предусматривает возможность замораживать активы субъектов и лиц, поддерживающих агрессию России по отношению к Украине”, — отметил руководитель Офиса президента.

Также Ермак сообщил, что Польша и страны Балтии выступают локомотивом и примером для других государств ЕС по скорости принятия решений для противостояния России на экономическом фронте.

“Отказ от покупки российского газа странами Балтии и заявление о предстоящей отмене закупок нефти и газа Польшей с четкими сроками – это те решения, которые Украина ожидает от Запада. Но еще раз добавлю, что наиболее важна скорость. Все должны действовать как можно скорее. Потому что за каждый день, который тратится на принятие решений, украинцы платят слишком высокую цену — жизнь наших граждан”, — подчеркнул Ермак.

Как сообщали ранее "Комментарии", процесс пошел: когда Украина получит ответ о статусе-кандидате на вступление в ЕС. Прежде чем озвучить свой вердикт о готовности предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе Еврокомиссия проанализирует, готова ли Украина к важному шагу, исходя из двух критериев.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл ближайший план РФ в Донецкой области. Президент Зеленский заявил, что восток сейчас представляет "самую сложную ситуацию" для ВСУ.

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