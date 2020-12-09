Получателей субсидий будут контролировать по-новому: что предусматривает проверка

Со следующего года Министерство финансов будет проверять претендентов на получение субсидии сразу же после подачи ими заявления.

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В Минфине также отметили, что в случае, если выплата уже будет назначена, а нарушения со стороны получателей будут обнаружены в последствии, то государственную помощь придется вернуть.

Проверка предусматривает рассмотрение заявлений в несколько этапов. К примеру, если вами была совершена дорогостоящая покупка, вы приобрели автомобиль или с вашей карты была списана крупная сумма, Министерство финансов будет контролировать эту информацию и передаст данные в Министерство социальной политики.

В ведомстве также отмечают, что субсидию могут забрать у граждан, площадь дома которых более 200 квадратных метров, либо площадь квартиры превышает 120 квадратных метров. Более того, на государственную помощь не могут претендовать украинцы, владельцы автомобилей, которым менее пяти лет. Также отказано в субсидии может быть тем, кто совершил единоразовую покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в Минсоцполитики рассказали о нюансах начисления субсидий в новом отопительном периоде. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко пояснил, что субсидии рассчитывали из трендов, которые сложились с начала года. Баланс цен и тарифов влияет на количество получателей субсидий. Поэтому если произойдет увеличение цен или тарифов, то выделенную сумму будут пересматривать. Чиновник заверил, что существенное уменьшение получателей субсидий не предполагается.









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