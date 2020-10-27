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Главная Новости Бизнес финансы В Минсоцполитики рассказали нюансы начисления субсидий в новом отопительном периоде
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В Минсоцполитики рассказали нюансы начисления субсидий в новом отопительном периоде

Существенное уменьшение получателей субсидий не предполагается

сегодня, 15:16
Автор:

Таисия Ерохина

В проект госбюджета на следующий год заложили 36,6 миллиарда гривен на выплату субсидий, и это меньше, чем было в этом. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире "1+1".

В Минсоцполитики рассказали нюансы начисления субсидий в новом отопительном периоде

В Минсоцполитики поясняют, что субсидии рассчитывали из трендов, которые сложились с начала года. Баланс цен и тарифов влияет на количество получателей субсидий, говорит Музыченко. Поэтому если произойдет увеличение цен или тарифов, то выделенную сумму будут пересматривать. Чиновник заверил, что существенное уменьшение получателей субсидий не предполагается.

"Более 2,5 млн домохозяйств есть в системе получения жилищных субсидий. Было принято решение о том, что всем, кто получал субсидии в прошлом отопительном периоде, на следующий сезон ее продлят автоматически", — рассказал Музыченко.

Украинцы, претендующие на помощь, могут никуда не обращаться при условии, что ни случилось каких-то изменений в составе домохозяйства или имущества. Отметим, что в случае возникновения проблем можно отправить заявление и справку о доходах по почте, или в онлайн-режиме заполнить заявку, или самостоятельно обратиться в органы соцзащиты.

Замглавы Минсоцполитики отметил, что в этом году будут проверять, правильно ли получатели субсидий указали доходы. Выплаты тем, кто не подал документы или скрыл определенные доходы или поступления для того, чтобы получить субсидию, будут останавливать.

Ранее эксперты оценили ситуацию с субсидиями и пояснили, не приведет ли урезание к росту неплатежей и социальным бунтам.


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