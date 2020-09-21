Урезание финансирования субсидий в 2021 году: к чему ведет сокращение соцрасходов

В проекте госбюджета-2021 финансирование жилищных субсидий урезано на 2,7 млрд грн (или на 7% - до 36,6 млрд грн), по сравнению с этим годом. В Кабмине уверяют, что денег хватит. И кивают на поднятие минималки, которое якобы сократить число субсидиантов. "Комментарии" попросили оценить экспертов ситуацию с субсидиями и пояснить, не приведет ли урезание к росту неплатежей и социальным бунтам, или власть правильно поступает, урезая соцрасходы.

"Больше похоже на дезертирство со стороны власти, чем на заботу о малоимущих гражданах"

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук Геннадий Рябцев отмечает: "Проект госбюджета на будущий год будут дефицитный. При этом дефицит превысит 6%. Бюджет будет сведен к этим процентам лишь в том случае, если мир преодолеет последствия пандемии коронавируса до конца нынешнего года".

Поскольку это практически невозможно, реалистичность проекта бюджета-2021 вызывает сомнения даже в самом правительстве, отмечает эксперт.

"Поэтому все расходные статьи бюджета были урезаны, насколько можно, – продолжает Геннадий Рябцев. – Это относится и к статьям, связанным с жилищными субсидиями. Их сокращение является последовательным, как и количество людей, получающих такую помощь от государства. Поскольку благосостояние украинцев не растет, это, скорее, похоже на дезертирство со стороны власти, чем на заботу о малоимущих гражданах".

Эксперт подчеркивает, что расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) возрастут. В связи с прекращением действия спецобязательств на рынках электроэнергии и природного газа (что позволяло удерживать низкие тарифы), а также – формированием рынка ЖКУ.

"Но этот рост расходов населения игнорируется составителями проекта госбюджета. При этом, недостаток средств ощутят не только малообеспеченные слои населения, нуждающиеся в субсидиях, но и работники бюджетной сферы, малый и средний бизнес. И, что еще страшнее, перспективы на 2022-23 гг вырисовываются нерадостные. Это подтверждается отсутствием бюджетной декларации на эти годы, которую должно было представить правительство еще до формирования бюджета на 2021 год", – резюмирует Геннадий Рябцев.

"Эта ситуация приведет к напряжению в обществе"

Эксперт по вопросам ЖКХ, кандидат юридических наук Андрей Никончук считает, что поднятием минималки власть решила для себя ряд задач. Причем решила – за чужой счет. В том числе – за счет получателей субсидий.

"Первая задача – показать украинцам якобы заботу. На самом деле, власть чужими руками загребает жар, решая вторую задачу (наполнение бюджета). Ведь вся нагрузка ложится на бизнес, которому придется платить больше налогов. Задача номер три – подняв планку минимальной зарплаты, власть сократила число получателей субсидий. При этом люди, которые перешагнули "планку" для получения субсидии в 10-15 грн, лишаются сотен гривен поддержки", – поясняет эксперт.

Андрей Никончук уверен, что эта ситуация приведет к напряжению в обществе. Вот только выражать его будут на кухне. И – худшей оплатой жилищно-коммунальных услуг.

"Недовольство политиками выражается раз в пять лет, во время выборов. А недовольство тарифами на ЖКУ – каждый месяц, во время их оплаты или не оплаты, – отмечает эксперт. – При этом прослеживается ошибочная тенденция, когда с политической властью ассоциируют тот же ЖЭК. И не платят. Это приведет к еще большему ухудшению и без того жалкого, критического состояния дел в коммунальной инфраструктуре. Там и так износ в районе 85%. А так – мы вообще после себя оставим выжженную землю".

"Стоит ожидать иски в Европейский суд по правам человека"

Поднятие минимальной зарплаты не слишком влияет на уровень доходов населения - как реальных, так и номинальных. Поэтому количество людей, в силу этого утративших формальное право на субсидии, невелико, отмечает доктор юридических наук Борис Бабин.

"Оценить, насколько у правительства хватит средств, в этой ситуации сложно. Возможные проблемы с субсидиями, конечно, вызовут определенное социальное недовольство. Но это уже будет после местных выборов, а потому никому особо оно неинтересно", – поясняет юридический эксперт.

Борис Бабин также считает, что стоит ожидать иски в Европейский суд по правам человека от тех, чьи гарантированные законом права на субсидию не были обеспечены фактически.

Напомним, Денис Шмыгаль развеял мифы о проекте госбюджета-2021. Мы выяcнили, сколько правды в словах премьера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!