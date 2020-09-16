Денис Шмыгаль развеял мифы о проекте госбюджета-2021: сколько правды в словах премьера

Сегодня, 16 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль развеял (по его словам) мифы о проекте госбюджета-2021. Первый – неподъемный дефицит, второй – неоправданное повышение минимальной зарплаты.



По словам премьера, из-за пандемии чуть ли не каждая страна мира увеличила дефициты своих бюджетов. Как он уверяет, это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину, на поддержку людей и бизнеса. Денис Шмыгаль подчеркивает, что заложенный на следующий год дефицит бюджета в 6% – это на 1,5% меньше, чем в этом году. А покрывать его намерены якобы за счет увеличения поступлений от налоговой и таможни.

Второй миф, по словам Шмыгаля – это неоправданное повышение минимальной зарплаты, которая с 1 января будет установлена на уровне 6 тыс. грн, а с 1 июля – 6,5 тыс. грн. По мнению премьер-министра, такое повышение способствует увеличению спроса, "а значит и росту экономики".

"Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько прав премьер и действительно ли это слабые места госбюджета.

Госбюджет-2021: заложенные цифры и реальность

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов обращает внимание, что заложенный дефицит госбюджета 2021 на уровне 6% ВВП или 270,4 млрд грн. на самом деле превышает фактические дефициты бюджетов прошлых лет в разы: 2019 год – 72,4 млрдгрн., 2018 год – 59,2 млрд. грн., 2020 год – 160 млрд. грн. (по предварительным оценкам).

"Действительно, дефицит бюджета увеличивали не только в Украине. Только с важной поправкой. Европейский союз закончит 2020 год с 7,5% бюджетного дефицита. Но уже в 2021 году предварительная оценка дефицита – это 3,6% ВВП, – отмечает эксперт. – Украина, к сожалению, не в состоянии одномоментно погасить принятые на себя обязанности финансовых институций и возобновить сборы налогов до предкризисного уровня за два квартала".

Поэтому умеренная глубина падения Украины в 2020 году частично балансируется длинным путем восстановления и погашения финансовых обязательств, поясняет Адриан Пантюхов.

Он также считает важным принять во внимание, что Министерство финансов старается придерживаться консервативной политики и имеет свойство пересматривать бюджет в сторону сокращения расходов.

Ну, а повышение минимально заработной платы сначала с 1 сентября 2020 года с 4723 грн до 5000 грн; а в дальнейшем – до 6500 грн в июле 2021 года, повлечет за собой повышение налоговых отчислений в бюджет с физлиц-предпринимателей.

"Их налоговые платежи привязаны к минимальной заработной плате, – напоминает Адриан Пантюхов. – Явное влияние повышение минималки будет иметь на предпринимателей, которые оптимизируют налогообложения зарплат сотрудников, выплачивая зарплату поверх минимальной мимо налоговых институций".

Госбюджет-2021: дыры vs дефицит

Эксперт Украинского института политики (УИП) Даниил Богатырев признался: "После того, как премьер-министр Шмыгаль заявил, что "у нас нет дыр в бюджете, а есть дефицит в 300 миллиардов гривен" (это было сказано ещё о нынешнем бюджете, а не о следующем), доверия к его словам о бюджетных показателях я не испытываю".

По словам политолога, когда премьер говорит о беспрецедентных расходах на медицину, ему вспоминается, что львиная доля средств коронавирусного фонда была направлена не на медицину, а на строительство дорог (едва ли не самую коррумпированную сферу).

"Кроме того, говоря о медицине и инфраструктуре, Шмыгаль "забывает" упомянуть о самой большой статье расходов каждого нового украинского бюджета – возврате кредитов иностранным государствам и международным финансово-кредитным организациям, – отмечает Даниил Богатырев. – Так что, правда далека от заявлений премьера. К тому же, неизвестно, доживет ли его правительство до следующего года, когда придется отчитываться о выполнении бюджета, поданного в парламент сейчас".

Дефицит же, считает эксперт УИП, действительно неподъемный. Ведь у других стран нет такой закредитованности перед внешними заемщиками, как у Украины. Поэтому они могут позволить себе увеличение дефицита и новые внешние займы. Украина – не может.

"Ну, а "повышение минимальной зарплаты" – это вообще не о повышении стандартов жизни, а о росте налогов для предпринимателей. Конечно, её будут повышать, чтобы "доить" малый и средний бизнес, отправляя его налоги за рубеж в счёт уплаты кредитов", – резюмирует Даниил Богатырев.

Госбюджет-2021: налоги и экономика

Политолог, общественный деятель Александр Лазарев считает, что Шмыгаль не развенчивает мифы, а четко дает понять – поднимать собираются не экономику, а налоги. Хоть сам же уверяет, что делать этого не будут.

"Но они будут, и еще как. Ведь покрытие дефицита бюджета за счет увеличения поступлений от налоговой и таможни – это и есть вытряхивание из граждан последних денег. Того, что еще не успел "изъять". Ну так они изымут. В 2021-м. При этом всю вину спишут на коронавирус. А власть тут как бы ни при чём. Вот если бы не пандемия, то были бы вам, граждане, и 500 тысяч рабочих мест, и 40% рост ВВП, которые обещал премьер Гончарук. Ну, а у Шмыгаля – свои сказки".

Корона-кризис, подчеркивает эксперт, понижает темпы роста практически всех государств. Но особенно тех, кто ввел непродуманные карантинные нормы, нанесшие огромный урон малому и среднему бизнесу (МСБ). Как в нашем случае.

Александр Лазарев отмечает: "Нынешняя власть полагает, что покроет дефицит, так или иначе подняв налоги, коммуналку, тарифы на газ? Ну, пусть попробуют… Еще больше людей уйдет в тень, еще больше вырастут долги. Шмыгаль не говорит, что мы будем бороться за рынки сбыта, где может продавать продукцию с добавленной стоимостью. Не обещает вкладывать деньги в реальный сектор экономики. Зато обещает поднять минималку, что в нынешних условиях ударит по всё тому же МСБ и раскрутит инфляцию. Уже сентябрьское повышение минимальной зарплаты приведет к этому. А уж в следующем году – будет еще веселее".

Политолог подчеркивает, что поднятие минималки – разумный и нужный шаг. Но лишь при условии, что ее не будут облагать налогом. Иначе это всего лишь популизм и издевательство над МСБ. Плюс – пыль в глаза, чтобы сгладить возвращение громадных зарплат членам наблюдательных советов.

"Если это государственный поход, то такая власть долго не продержится. Потому что повышают не просто налоги с тарифами, но и градус народного возмущения", – говорит Александр Лазарев.

Напомним, правительство одобрило проект госбюджета на 2021 год и подало его в Верховную Раду. Парламент намерен рассмотреть его уже в пятницу. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие из основных показателей госбюджета реалистичны, а какие вызывают вопросы.



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