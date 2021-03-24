Помощь малому и среднему бизнесу: на что стоит рассчитывать украинцам

Во время сегодняшнего заседания Кабинет министров Украины принял решение о введении денежных выплат и поддержке людей из-за усиленных карантинных ограничений в регионах. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что государство готово выплатить ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в красных зонах, по 8 тысяч гривен. Так же как это было зимой. В правительстве также ожидают, что кроме государственной поддержки, органы местного самоуправления введут для этих людей дополнительные выплаты.



Финансовая помощь для бизнеса. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Кроме того, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховную Раду планируют внести законопроект о помощи малому и среднему бизнесу. Какое будущее у этого законопроекта и насколько существенной будет помощь – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Деньги из госбюджета

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пенздин считает, что, скорее всего, это будет не просто закон о помощи, а изменения в госбюджет-2021.

"На сегодняшний момент анонсировано и президентом, и представителями Офиса президента, и членами правительства, что будут выделяться средства для помощи бизнесу, пострадавшему в связи с локдаунами, которые точечно вводят по стране. В частности, речь шла о том, что центральная власть добавит столько же, сколько готова будет направить на эти цели местная власть. Суммы компенсаций пока не определены. Одни говорят о 8 тысяч гривен, другие, как тот же советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, экс-министр экономики Тимофей Милованов, что сумма должна соответствовать средней зарплате в конкретном регионе. Ведь если, к примеру, в Киеве это – 17 тыс. грн, то в той же Тернопольской области – около 9 тыс. Но, опять же, пока это лишь первые подходы к вопросу. Общие рассуждения. Для того, чтобы внятно говорить о суммах, нужно понять источник финансирования этих новаций", – подчеркивает Олег Пендзин.

И этот источник, по его словам, должен найти отражение в изменениях госбюджета, о которых, похоже, и говорил Арахамия.

"Сейчас никаких средств на компенсации в госбюджете не предусмотрено. Всё нужно узаконить. Пока этого нет – мы видим лишь благие намерения власти, – говорит Олег Пендзин. – Вряд ли речь пойдет о налоговых послаблениях. Ведь это негативно отразиться на доходной части госбюджета. А на сегодня уже согласована с МВФ предельная величина дефицита госбюджета – 248 млрд грн. И то, Фонд считает этот дефицит слишком высоким. Так что на уменьшение доходной части, что влечет увеличение дефицита бюджета, законодатели не пойдут. Скорее речь пойдет о перераспределении расходов. И будет это, думаю, лишь после того, Рада вернется с карантина и преодолеет 2,5 тысячи поправок от "Батькивщины" иже с ней по земельным вопросам. Раньше нардепы вряд ли смогут приступить к другой законотворческой работе. Ведь даже чтобы провести внеочередное заседание, нужно внести соответствующий проект закона, рассмотреть его в комитетах, получить положительную оценку, потом представить в сессионном зале, а также пройти 1 и 2 чтения".

Сроки получения помощи от государства

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин отмечает, что пока непонятно, насколько реальная будет помощь.

"Стабилизационного фонда в этом году в бюджете не предусмотрено. Поэтому, возможно, речь будет идти о замораживании выплат ЕСВ и единого налога для малого бизнеса – как было в прошлый весенний карантин", – говорит Даниил Монин.

Скорость принятия решений, по его словам, остается под вопросом.

"Дело в том, что парламент ушел в земельные законопроекты и за неделю рассмотрел только 28% правок. Поэтому скорость принятия любых других вопросов – нулевая, – поясняет эксперт. – К тому же, депутаты ушли на каникулы из-за новой волны ковида. Тут разве что – внеочередное заседание".

Ранее "Комментарии" писали, что в связи с локдауном в Киеве Верховная Рада отменила очередные пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля 2021 года включительно. Как будет работать Рада, смотрите на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!