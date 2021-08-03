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Помощь от МВФ: поддержка экономики Украины или откуп Запада за "Северный поток-2"

В МВФ считают, что это хороший подарок для Украины, который мы получим к 30-летию Независимости

сегодня, 11:58
Автор:

Елизавета Черных

Украине выделено 2,7 млрд долларов из беспрецедентного пакета на поддержку экономики от Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты для портала "Комментарии" оценили данное решение МВФ и рассказали, может ли оно означать "откуп" за позицию Запада касательно "Северного потока-2".

Помощь от МВФ: поддержка экономики Украины или откуп Запада за "Северный поток-2"

Международный валютный фонд - фото из открытых источников

Решение о выделении средств озвучивались еще весной, потому сенсации здесь нет и не может быть

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко Петр Олещук отмечает, что выделение средств от МВФ предполагается всем государствам-участникам пропорционально участию в фонде.

"Официальная цель этого мероприятия – повышение ликвидности. Общая сумма, которую предполагается разделить, – 650 млрд долларов. Соответственно, украинская часть хоть и выглядит солидно по нашим меркам, но глобально ни на что не влияет", – считает политолог.

Он также акцентирует, что решение о выделении средств озвучивались еще весной, потому сенсации здесь нет и не может быть. Тем более, сложно связывать всё это с "Северным потоком", считает Петр Олещук.

Этот транш МВФ может серьезно выручить Украину

По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, рассматривать эти 2,7 млрд долларов как некие "отступные" за "Северный поток-2" – некорректно. Как минимум, потому, что эта сумма наших потенциальных потерь от сокращения (прекращения) транзита газа всего за один год. 

"Да и не приняты в системе МВФ "подарки", "откупы" и прочие операции из арсенала украинского олигархата, – поясняет эксперт. – Там правят прагматизм и расчет. По моему убеждению, транш – это инструмент, который позволит коллективному Западу и дальше диктовать свои условия власти Владимира Зеленского. Условия не только экономические, но и политические, как мы видим последнее время".

Александр Кочетков отмечает, что этот транш МВФ может серьезно выручить Украину. Но он не решит за нас наших проблем – что в экономике, что в политике, уверен он.

"С Украиной умело играют в теннис. Или в бейсбол. Или в крикет. Главное, что мы всегда – мяч, который игроки отправляют туда, куда им нужно", – резюмирует аналитик.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский провел разговор с директором-распорядителем МВФ и нужен ли Украине этот транш.



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Источник: https://comments.ua/
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