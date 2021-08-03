Помощь от МВФ: поддержка экономики Украины или откуп Запада за "Северный поток-2"

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Елизавета Черных
Украине выделено 2,7 млрд долларов из беспрецедентного пакета на поддержку экономики от Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты для портала "Комментарии" оценили данное решение МВФ и рассказали, может ли оно означать "откуп" за позицию Запада касательно "Северного потока-2".
Международный валютный фонд - фото из открытых источников
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко Петр Олещук отмечает, что выделение средств от МВФ предполагается всем государствам-участникам пропорционально участию в фонде.
Он также акцентирует, что решение о выделении средств озвучивались еще весной, потому сенсации здесь нет и не может быть. Тем более, сложно связывать всё это с "Северным потоком", считает Петр Олещук.
По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, рассматривать эти 2,7 млрд долларов как некие "отступные" за "Северный поток-2" – некорректно. Как минимум, потому, что эта сумма наших потенциальных потерь от сокращения (прекращения) транзита газа всего за один год.
Александр Кочетков отмечает, что этот транш МВФ может серьезно выручить Украину. Но он не решит за нас наших проблем – что в экономике, что в политике, уверен он.
"С Украиной умело играют в теннис. Или в бейсбол. Или в крикет. Главное, что мы всегда – мяч, который игроки отправляют туда, куда им нужно", – резюмирует аналитик.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский провел разговор с директором-распорядителем МВФ и нужен ли Украине этот транш.
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