Помощь украинскому бизнесу: какую пользу может принести ООН

К Глобальному договору ООН (ГДООН) в Украине пока присоединилось немного участников. Между тем, это — инициатива, направленная на содействие социальной ответственности бизнеса и поддержку решения предпринимательскими кругами проблем глобализации и создания более стабильной и всеобъемлющей экономики. Почему она пока не пользуется у нас популярностью? Каковы перспективы ГДООН в Украине? Как это работает и что это дает? "Комментарии" разбирались в ситуации с помощью экспертов.

ООН может помочь украинскому бизнесу. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Украинский бизнес не мыслит стратегически

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины, кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин напоминает, что в 2015 году ООН приняла повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года.



"Программа состоит из 17 целей. Они направленны на ликвидацию нищеты, на сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия. Каждая цель содержит ряд показателей, для достижения которых необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса. Почему украинские бизнес-компании не так активно присоединяются к ГДООН и многим другим глобальным инициативам, направленным на устойчивое развитие? Думаю, основная причина в слабой информированности о преимуществах данных инициатив, а также невовлеченность отечественных компаний в мировые тренды, мировые тенденции. У нас многие сосредоточены на своих временных сложностях, на внутренних проблемах, на решении тактических задач. И не мыслят стратегически", — поясняет Александр Шубин.

По его мнению, украинские компании должны понять, что наибольшей проблемой для них являет доступ к ресурсам, к передовым технологиям, к мировым финансам.

"А участие в таких всемирных проектах значительно облегчает такой доступ, — подчеркивает Александр Шубин. — Ведь наиболее дешевое финансирование предоставляют именно международные финансовые институции, тот же ЕБРР. А они при принятии решений (финансировать или нет тот, или иной проект), обращают пристальное внимание на репутацию компании с точки зрения общих, всемирных целей. Устойчивое развитие — это об эффективном развитии экономики с сохранением окружающей среды, это создание наиболее благоприятных условий для социального развития общества. И если компания в таких глобальных инициативах участвует, поддерживает их, реализует на уровне своего бизнеса, ей намного проще получить международные финансовые ресурсы".

Эксперт обращает внимание, что такие компании также участвуют в международном обмене опытом, могут получить доступ к новейшим технологиям.

"Так что ГДООН и любые подобные инициативы обязательно нужно поддерживать, продвигать. Это будет способствовать не только развитию отдельных бизнесов, но и в целом — достижению целей устойчивого развития Украины", — резюмирует Александр Шубин.

В Украине низкая социальная ответственность

Основатель международного глянца "Бизнес WOMAN" и международного клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк подчеркивает, что в Украине пока не все понимают важность социальной ответственности. Но она становится трендом, а потому к ГДООН будет присоединяться всё больше компаний, уверена бизнесвумен.

"Социальная ответственность в Украине не так у нас развита, как за границей, где уменьшается налогообложение людей, которые занимаются социальными проектами, развиваются благотворительные, спортивные, другие активности. Но тот же Глобальный договор ООН подталкивает и нашу страну в этом направлении. Есть проблема коммуникации. Не все понимают важность данной инициативы. Тем важнее рассказывать о ней как можно больше, в том числе с помощью СМИ", — уверена Анна Крысюк.

По ее мнению, перспективы данной инициативы очень большие.

"Много сознательных людей развиваются, учатся в рамках ГДООН. Понимают, что нам нужно переходить на другой уровень ответственности, взаимодействия с властью, обществом, бизнесом. Следует создавать кооперации, действовать согласно международным стандартам, выходить на цивилизованные и цивилизационные решения. К ГДООН присоединилось уже немало украинских бизнес-клубов. К примеру, CEO Club Ukraine, с основателем и президентом которого Сергеем Гайдайчуком мы занимаемся глобальным озеленением Украины. Это та самая социальная ответственность, та самая работа на лучшее будущее, которая заложена и в основу повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Объединяющий фактор, социальная ответственность бизнеса — это не только крутые проекты и стратегии на будущее, но и масса позитивной энергии. Когда ты отдавая, получаешь куда больше", — резюмирует Анна Крысюк.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали об итогах заседания Генассамблеи ООН, на которой рассматривались вопросы деоккупации Донбасса и Крыма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!