Ответственный бизнес в Украине: почему украинским компаниям стоит присоединиться к Глобальному договору ООН

Современным предпринимателям и организаторам бизнеса важно внедрять и пропагандировать идею социальной ответственности. Это способствует прежде всего развитию компании и поиску новых решений. Зачем компаниям вести ответственный бизнес, почему стоит присоединиться к ГДООН и как развивается социальная ответственность среди украинских предпринимателей, рассказала генеральный директор ГДООН Татьяна Сахарук.

ГДООН в Украине: почему предпринимателям важно вести ответственный бизнес. Фото: business.diia.gov.ua

Сам Глобальный договор ООН — это инициатива ООН, направленная на содействие социальной ответственности бизнеса и поддержку решения предпринимательскими кругами проблем глобализации и создания более стабильной и всеобъемлющей экономики.

Организация занимается поиском ответственных предприятий и развитием их инициатив. Компании, которые становятся частью ГДООН могут перенимать опыт друг у друга и создавать новые идеи. В Украине пока 78 участников программы. В тот момент в европейских странах количество компаний-участников может достигать 1500 разнонаправленных компаний.

По словам Сахаровой, в 2020 году к программе ГДООН присоединилось 20 ответственных предприятий. По ее наблюдениям, украинский бизнес становится более сознательным и все больше понимает необходимость создавать социальные проекты.

Участники ГДООН в Украине имеют много преимуществ. Прежде всего участие в программе поможет украинским компаниям, которые сотрудничают с западными инвесторами. Поскольку иностранные компании могут требовать от бизнеса отчеты по нефинансовой деятельности, касающейся экологии и социума. Если бизнес не будет этого делать, получить иностранное финансирование будет достаточно тяжело. К тому же количество и качество социальных инициатив может значительно повлиять на размер финансирования и вложений в компанию.

Кроме того, участие в программе ГДООН и создание интересных проектов улучшает репутацию компании как в Украине, так и вне ее. Это будет способствовать и привлечению новых профессиональных кадров, которым важно, чтобы компания, в которой они работали не только зарабатывала, но и давала что-то положительное Украине и миру.

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